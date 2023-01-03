"كل عام وأنتم بدون دجل".. هذه حقيقة تأثير الأبراج على حياتنا

بعد أن غزت توقعات المنجمين الفضائيات ومواقع التواصل في رأس السنة، كشف الدكتور عصام حجي، عالم الفضاء المصري والباحث في وكالة "ناسا" الأميركية، حقيقة توقعاتهم وتأثير الأبراج على حياة الناس.

وفي تغريدة قال حجي على "تويتر": "كباحث في مجال علوم الفضاء والفلك ومتخصص يعمل في وكالة فضاء دولية وأستاذ جامعي منذ أكثر من 20 عاما في دراسة الكواكب والأقمار، لا توجد أبراج ولا تأثير لها ولا للكواكب على حياتك العاطفية والمهنية".

كباحث في مجال علوم الفضاء والفلك ومتخصص يعمل في وكالة فضاء دولية وأستاذ جامعي منذ أكثر من ٢٠عام في دراسة الكواكب والاقمار، لاتوجد ابراج ولا تأثير لها ولا للكواكب على حياتك العاطفية والمهنية وليس للمنجمين اي قدرة على توقع اي شيء غير توقع ميولك لتصديق أكاذيبهم كل عام وانتم بدون دجل pic.twitter.com/XV54iWuDhG — Dr. Essam Heggy / د. عصام حجي (@essamheggy) January 1, 2023

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وأضاف: "ليس للمنجمين أي قدرة على توقع أي شيء غير توقع ميولك لتصديق أكاذيبهم".

وختم حجي تغريدته بتهنئة متابعيه بالقول "كل عام وأنتم بدون دجل".

وأرفق عالم الفضاء المصري تغريدته بصورة تضمن أبراج الحظ وكتب عليها كلمة "كفاية".

وكانت توقعات الأبراج قد غزت الفضائيات ومواقع التواصل في رأس السنة، حيث شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا رغبة في قراءة المستقبل والتنبؤ بالمصير.