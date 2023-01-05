بملابس رياضية.. شاهد جورجينا تتسوق مع أطفالها في الرياض
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، بالحديث عن الصفقة "التاريخية" لانضمام النجم العالمي وعائلته إلى السعودية
أظهر مقطع فيديو، انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، جورجينا رودريغز، صديقة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، وهي تتسوق مع أبنائها في مول برج المملكة -وسط الرياض-. وأظهر الفيديو -الذي يبدو ملتقطاً عن بعد- جورجينا بملابسها الرياضية مع أولادها.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، بالحديث عن الصفقة "التاريخية" لانضمام النجم العالمي وعائلته إلى السعودية.
جورجينا رودريغز تتسوق مع ابنائها في برج المملكة ❤️— Celebs Arabic (@CelebsArabic) January 4, 2023
pic.twitter.com/XtccrOAIq8
وانشغل السعوديون بصديقة رونالدو "الفاتنة"، ونشر مغردون عبر موقع "تويتر"، صورا معدلة بـ"الفوتوشوب" لهوية إقامة جورجينا رودريغيز عند انتقالها للعيش في الرياض.
كما تناقلوا صوراً وفيديوهات لدخول جورجينا وأولادها لأرض الملعب لتنضم إلى رونالدو في تحية الجماهير السعودية بملعب "مرسول بارك" بالرياض.
جورجينا تتحدث بالعربية:— Gorgeous (@gorgeous4ew) January 3, 2023
هلا ومرحبا 💛 pic.twitter.com/zplwZWe1A8
كما تداولوا تقليد الجميلة جورجينا للنجم كريستيانو رونالدو، وأطلت على الجمهور بكلمات الترحيب باللغة العربية، بقولها لمشجعي نادي النصر في ملعب "مرسول بارك :"هلا ومرحبا"، وهذه التحية ألهبت حماس الجماهير السعودية في حفل نادي النصر لاستقبال نجمه العالمي رونالدو، والذي قال باللغة العربية: "أنا عالمي".
الجميلة جورجينا بقميص كرستيانو رونالدو pic.twitter.com/PwVEiaBuZZ— كمال (@kmal50258156) January 2, 2023
وقبلها، نشر مغردون صوراً للفاتنة جورجينا، معدلة "بالفوتوشوب"، وهي ترتدي قميص نادي النصر، فيما تطرق آخرون إلى أي مدارس سيلتحق أبناء "الدون"، كما ذهب آخرون إلى اقتراح أماكن ومطاعم للعائلة الشهيرة.
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