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من الفيديو المتداول حيث تظهر جورجينا بملابسها الرياضية وحولها أولادها

بملابس رياضية.. شاهد جورجينا تتسوق مع أطفالها في الرياض

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، بالحديث عن الصفقة "التاريخية" لانضمام النجم العالمي وعائلته إلى السعودية

العربية.نت
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أظهر مقطع فيديو، انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، جورجينا رودريغز، صديقة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، وهي تتسوق مع أبنائها في مول برج المملكة -وسط الرياض-. وأظهر الفيديو -الذي يبدو ملتقطاً عن بعد- جورجينا بملابسها الرياضية مع أولادها.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، بالحديث عن الصفقة "التاريخية" لانضمام النجم العالمي وعائلته إلى السعودية.

وانشغل السعوديون بصديقة رونالدو "الفاتنة"، ونشر مغردون عبر موقع "تويتر"، صورا معدلة بـ"الفوتوشوب" لهوية إقامة جورجينا رودريغيز عند انتقالها للعيش في الرياض.

كما تناقلوا صوراً وفيديوهات لدخول جورجينا وأولادها لأرض الملعب لتنضم إلى رونالدو في تحية الجماهير السعودية بملعب "مرسول بارك" بالرياض.

كما تداولوا تقليد الجميلة جورجينا للنجم كريستيانو رونالدو، وأطلت على الجمهور بكلمات الترحيب باللغة العربية، بقولها لمشجعي نادي النصر في ملعب "مرسول بارك :"هلا ومرحبا"، وهذه التحية ألهبت حماس الجماهير السعودية في حفل نادي النصر لاستقبال نجمه العالمي رونالدو، والذي قال باللغة العربية: "أنا عالمي".

وقبلها، نشر مغردون صوراً للفاتنة جورجينا، معدلة "بالفوتوشوب"، وهي ترتدي قميص نادي النصر، فيما تطرق آخرون إلى أي مدارس سيلتحق أبناء "الدون"، كما ذهب آخرون إلى اقتراح أماكن ومطاعم للعائلة الشهيرة.

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