فيديو يفطر القلوب.. نازحة سورية: جوعانة ما بدي شي غير الأكل

فيديو يفطر القلوب اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء يظهر سيدة سورية نازحة تقطن أحد المخيمات، وهي تتحدث عن الوضع المزري والمأساوي الذي تعيشه.

وتروي السيدة التي تبدو عليها علامات المرض والجوع ظروف معاناتها الصعبة بمخيمات النزوح في مكان لم يتم تحديده على وجه الدقة (حيث قد يكون في سوريا أو لبنان).

يا رب الناس .. pic.twitter.com/NmamTvISkB — عبدالله المزهر (@agrni) January 4, 2023

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وقالت في المقطع المتداول: "والله العظيم أكل ما عندي. ربطة خبز في بيتي ما في. ثمن خبز ما عندي".

كما أضافت أنها تعاني من الربو: "عندي دواء بدي أشربه، عم بشربه من دون أكل".

تنام على الأرض

كذلك أردفت بحرقة قلب والدموع تملأ عينيها أنها تنام على الأرض، لافتة إلى أنها تذهب أحياناً لمخيم مجاور لتجلب بعض الطعام.

وختمت قائلة إنها قبل يومين لم تستطع النوم بسبب الجوع، مشددة: "ما بدي شي غير الأكل".

يشار إلى أنه بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هناك أكثر من 6.7 مليون سوري نزحوا داخل البلاد، فيما تستضيف البلدان المجاورة بينها تركيا ولبنان والأردن نحو 5.5 مليون لاجئ سوري.