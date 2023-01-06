بطولة كأس الخليج بالعراق.. اشتباك يجبر وفد الكويت على الانسحاب
عدد من الجماهير العراقية اقتحم الملعب ودخل منطقة كبار الشخصيات
بعد انتشار مقطع فيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اشتباكاً بالأيدي أثناء حفل افتتاح بطولة كأس الخليج "خليجي 25"، الجمعة، في مدينة البصرة العراقية، تأكد انسحاب الوفد الكويتي من الحدث.
فقد تبيّن أن فوضى أمنية حدثت بعد وصول البعثة الكويتية إلى ملعب البصرة، في منطقة كبار الشخصيات، حين اقتحم عدد من الجماهير العراقية الملعب.
البعثة الكويتية تنسحب
وبينما لم تستطع القوات الأمنية السيطرة على الموقف، أعلنت البعثة الكويتية انسحابها، وذلك وفقا لوسائل إعلام محلية كويتية.
كما أضافت المصادر أن البعثة كانت آخر الوفود التي وصلت إلى ملعب البصرة، حسب ترتيبات اللجنة المنظمة، وانسحبت من الحفل لأسباب أمنية.
وتابعت أن أطرافاً غير مدعوة دخلت إلى حفل الافتتاح وتحديدا في أماكن كبار الشخصيات، ما أثار الفوضى.
اشتباكات في منطقة كبار الشخصيات ببطولة كاس الخليج!— Gorgeous (@gorgeous4ew) January 6, 2023
pic.twitter.com/pEwvMjTuRa
انفلات أمني
يذكر أن الوفد الكويتي كان وصل إلى الملعب برئاسة ممثل الأمير رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر إلى الملعب، وبرفقة وزير الرياضة العراقي أحمد المبرقع.
وبعد الاشتباكات، اقترح وزير الرياضة على الوفد الكويتي أن يغادر الملعب نظرا لانفلات الأمن.
وبالفعل، اتجه الوفد إلى المطار عائداً إلى الكويت.
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