اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من الفيديو
من الفيديو
فيديو وصور

بطولة كأس الخليج بالعراق.. اشتباك يجبر وفد الكويت على الانسحاب

عدد من الجماهير العراقية اقتحم الملعب ودخل منطقة كبار الشخصيات

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بعد انتشار مقطع فيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اشتباكاً بالأيدي أثناء حفل افتتاح بطولة كأس الخليج "خليجي 25"، الجمعة، في مدينة البصرة العراقية، تأكد انسحاب الوفد الكويتي من الحدث.

التعادل السلبي يخيم على مواجهة العراق وعمان في افتتاح كأس الخليج رياضة التعادل السلبي يخيم على مواجهة العراق وعمان في افتتاح كأس الخليج

فقد تبيّن أن فوضى أمنية حدثت بعد وصول البعثة الكويتية إلى ملعب البصرة، في منطقة كبار الشخصيات، حين اقتحم عدد من الجماهير العراقية الملعب.

البعثة الكويتية تنسحب

وبينما لم تستطع القوات الأمنية السيطرة على الموقف، أعلنت البعثة الكويتية انسحابها، وذلك وفقا لوسائل إعلام محلية كويتية.

كما أضافت المصادر أن البعثة كانت آخر الوفود التي وصلت إلى ملعب البصرة، حسب ترتيبات اللجنة المنظمة، وانسحبت من الحفل لأسباب أمنية.

وتابعت أن أطرافاً غير مدعوة دخلت إلى حفل الافتتاح وتحديدا في أماكن كبار الشخصيات، ما أثار الفوضى.

انفلات أمني

يذكر أن الوفد الكويتي كان وصل إلى الملعب برئاسة ممثل الأمير رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر إلى الملعب، وبرفقة وزير الرياضة العراقي أحمد المبرقع.

وبعد الاشتباكات، اقترح وزير الرياضة على الوفد الكويتي أن يغادر الملعب نظرا لانفلات الأمن.

وبالفعل، اتجه الوفد إلى المطار عائداً إلى الكويت.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حماس تحيي الذكرى الثالثة لمقتل قاسم سليماني في غزة حماس تحيي الذكرى الثالثة لمقتل قاسم سليماني في غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط