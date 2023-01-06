شاهد.. رونالدو يضحك ويروي موقفا طريفا قبل مباراة النصر
نشر عبر حسابه في "إنستغرام"، صورة لفريق النصر وكتب "بالتوفيق"
ظهر النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في فيديو وهو يضحك ويتجاذب أطراف الحديث قبل مباراة نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة، أمام الطائي.
رونالدو يضحك ويتجاذب أطراف الحديث قبل مباراة النصر 💛😍 pic.twitter.com/ROXGVvLmo0— Gorgeous (@gorgeous4ew) January 6, 2023
وأظهر الفيديو الذي تداوله المتابعون رونالدو وهو سعيد جدا، ويروي موقفا طريفا على ما يبدو، ما استدعى تفاعل الحاضرين معه وضحكهم.
إلى ذلك، تابع "الدون" مباراة فريقه الجديد من المدرجات أمام الطائي اليوم، ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري السعودي.
ونشر عبر حسابه في "إنستغرام" اليوم الجمعة قبل المباراة بين انطلاق صافرة مباراة النصر والطائي بوقت قصير، صورة لفريق النصر وكتب "بالتوفيق للفريق".
إيقاف لمباراتين
إلى ذلك، تلقت إدارة نادي النصر السعودي البطاقة الدولية لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو مرفوقة بعقوبة الإيقاف، التي فرضها عليه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وبحسب مصادر "العربية" فإن إدارة النادي العاصمي تلقت البطاقة الدولية للنجم البرتغالي مرفوقة بإيقاف العقوبة لمباراتين من تاريخ تسجيله في كشوفات النادي.
وفرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقوبة الإيقاف لمباراتين في نوفمبر الماضي، بعد أن ألقى بالهاتف المحمول لأحد المشجعين في مباراة إيفرتون الموسم الماضي، وبإرفاق العقوبة في بطاقته الدولية فإن رونالدو لن يشارك في مباراتي النصر المقبلتين من تاريخ تسجيله في كشوفات نادي النصر.
صفقة تاريخية
وكان النصر أعلن تعاقدا تاريخيا مع الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات يوم السبت في صفقة انتقال حر، بعد أن فسخ الأخير عقده مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي الشهر الماضي.
وقدم النادي العاصمي الأسطورة البرتغالي يوم الثلاثاء في ملعب مرسول بارك بالرياض، أمام قرابة 25 ألف مشجع تابعوا الحفل الضخم الذي أقامه النادي العاصمي، قبل أن يدخل أمام الجماهير رفقة عائلته.
ويتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي بـ26 نقطة من 11 مباراة منها 8 انتصارات وتعادلان وخسارة وحيدة.
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