3 سنوات حبس لجزائري عذب كلباً حتى الموت

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خلال الفترة الماضية ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر بفيديو أثار جدلاً وغضباً واسعين في البلاد يوثق تعذيب 3 شباب لكلب حتى الموت والتنكيل بجثته.
في هذا السياق دانت محكمة شرق البلاد أحد الشباب بثلاث سنوات حبساً نافذاً.
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ووُجهت له تهم يعاقب عليها قانون العقوبات والمتمثلة في تجرم تعذيب الحيوانات وقتلها.
في حين تم اعتبار المحتوى مسيئاً ويمس بالشعور العام.
تحرك أمني سريع
يشار إلى أنه في الفيديو المتداول يظهر 3 شباب يعذبون كلباً حتى الموت، بالإضافة إلى التنكيل بجثته بطريقة بشعة وصادمة.
وتحرك الأمن بسرعة في القضية بالاعتماد على الصور المنشورة لأصحاب الفيديو، حيث تم توقيف أحدهم وإحالته إلى قاضي التحقيق في انتظار الإمساك بالبقية.
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