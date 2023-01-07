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حزين ومتعب.. أول ظهور لجورج وسوف بعد وفاة ابنه

دبي - العربية.نت
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ظهر الفنان السوري جورج وسوف لأول مرة بعد الإعلان عن وفاة ابنه وديع، فجر اليوم السبت، وذلك في بيت العزاء، حيث ظهر حزيناً ومتعباً.

وفجع "سلطان الطرب" بوفاة ابنه وديع، إثر تداعيات جراحة تكميم المعدة، حيث كان من المفترض أن تكون جراحة بسيطة، إلا أن الجراحة تسببت في وفاته.

جاء خبر الوفاة بعد ساعات من إعلان العائلة نقل الشاب الراحل إلى أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت بحالة حرجة، إثر عملية تكميم المعدة التي كان قد خضع لها منذ أكثر من أسبوع.

وعلى الرغم من إعلان نجاح العملية حينها فإن وديع تعرّض لنزيف داخلي أودى بحياته.

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