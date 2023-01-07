غرامة 20 % لزيارة السد العالي.. صورة تثير جدلا في مصر

أثارت صورة تمّ تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص فرض غرامة على التذاكر الخاصة بمشاهدة السد العالي بنسبة 20%، جدلا كبيرا في مصر.
وتضمنت الصورة فرض غرامة 20% على تذكرة زيارة السد، وهو ما دفع المغردين للاستفسار عن سبب ذلك وسر فرض الغرامة.
من جانبها، ردت وزارة الموارد المائية قائلة إنه يتم الحصول على تذاكر زيارة السد العالى عند مدخل السد الواقع على بعد 2 كيلومتر من المنصة، وهي نقطة المشاهدة، مشيرة إلى أنه يوجد كشك آخر عند نقطة المشاهدة لمراجعة التذاكر ومطابقة عددها بعدد الأفراد الزائرين.
وكشفت الوزارة عن أنه فى حالة وجود أفراد بدون تذكرة يتم إبلاغهم بالعودة إلى نقطة التحصيل الأساسية فى مدخل السد أو تحصيل قيمة التذكرة بالإضافة إلى 20% غرامة كعقوبة لعدم دفع قيمة التذكرة فى كشك التحصيل الأساسى من أجل تنظيم دخول الأفراد والحفاظ على أموال الدولة.
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