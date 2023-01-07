فيديو لجورج وسوف يتحدث عن نجله الراحل: "هيدا دمعة عيني"

أعاد رواد مواقع التواصل تداول مقطع فيديو للمطرب السوري جورج وسوف يتحدث عن ابنه الراحل وديع قبل وفاته بفترة طويلة.

وقال جورج وسوف في اللقاء: "هيدا دمعة عيني، هيدا حبيب القلب من جوة، أنا مسميه على التلفون jesus وودي، هيدا الحنين تبعي، هيدا الغالي وديع.. أنا أبو وديع".

أبو وديع يتحدث عن #وديع_جورج_وسوف

هيدا دمعة عيني

هيدا الحنين

مسمّي Jesus على تلفوني 💔

الله يصبرك #جورج_وسوف pic.twitter.com/WmumpN0ftj — Nisrine Zawahra (@nisrinezawahra_) January 6, 2023

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مضاعفات تكميم المعدة

إلى هذا، فجع "سلطان الطرب"، فجر السبت، بوفاة ابنه وديع إثر تداعيات جراحة في المعدة.

جاء خبر الوفاة بعد ساعات من إعلان العائلة نقل الشاب الراحل إلى أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت بحالة حرجة إثر عملية تكميم المعدة خضع لها منذ أكثر من أسبوع.

نزيف داخلي

وعلى الرغم من إعلان نجاح العملية حينها فإن وديع تعرّض لنزيف داخلي أودى بحياته.

وقد انتفضت وسائل التواصل الاجتماعي حزناً بعد إعلان الوفاة، ورثى عدد كبير من المشاهير الراحل.