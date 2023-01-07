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بايدن
الكاريكاتير المرفوض

منعت نشر كاريكاتير عن بايدن..انتقادات لاذعة تطال فيسبوك

رئيس تحرير المجلة وصف القرار بـ"الكارثي"

العربية.نت
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لم تلبث الانتقادات التي تناولت عملاق وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن قمع الحريات وانتهاكات خصوصية المستخدمين، حتى عاد إلى الواجهة مجدداً بتهم مشابهة.

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فبعدما رفض الموقع الأزرق نشر غلاف العدد الأخير لمجلة إسبكتايتور البريطانية، بسبب كاريكاتور ساخر من الرئيس الأميركي جو بايدن، أثارت تلك الخطوة بلبلة كبيرة.

المجلة: قرار كارثي!

وفي أول ردة فعل صاخبة خرجت من رئيس تحرير المجلة فرايسر نيلسون، وصف الرجل القرار بـ"الكارثي".

كما أنذر الصحافي من جدية ما أسماه "خطر تهاوي قيم حرية الصحافة" في الغرب.

وأظهر غلاف المجلة سيد البيض الأبيض وهو محتار بعد أصابعه، في إشارة منها إلى أنه لا يعرف عد الأرقام.

في حين رفضت منصة فيسبوك نشر عدد المجلة عبر منبرها.

تهديد لوسائل الإعلام

ورأت المجلة في بيان نشرته عن الواقعة السبت، أن الكاريكاتير مجرد نكتة لطيفة، ولم تقصد بها مزحة قاسية.

كما تابعت أن قرار المنصة بمنع النشر يعدّ تهديداً لوسائل الإعلام، خصوصا وأن المنصة تعدّ المصدر الأول للأخبار في بريطانيا.

وأضافت أن فيسبوك غير مهتم بآراء المستخدمين كغيره من المنصات، حيث لا يوجد خط ساخن للتواصل مع القائمين عليه.

يذكر أن المجلة أعربت عن امتعاضها الكبير من قرار فيسبوم بمنع نشر غلافها.

ورأت أنه يجب على أي معلن يعرض إعلانات حول القضايا الاجتماعية أو الانتخابات أو السياسة أن يفاوض شركة متا مالكة فيسبوك ويفؤض شروطه بحرية.

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