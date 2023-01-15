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لحظة تمايل الطائرة في الهواء قبل سقوطها

تمايلت في الهواء.. شاهد لحظة سقوط الطائرة النيبالية

الطائرة المنكوبة كانت تقل 68 راكبا، من بينهم 15 أجنبيا، وطاقما مكونا من 4 أفراد

العربية.نت
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أظهر مقطع فيديو تناقلته وسائل الإعلام، الأحد، لحظة سقوط الطائرة النيبالية، حيث يبدو أن الفيديو قد تم التقاطه أثناء تمايل الطائرة في الهواء قبل أن تهوى إلى الأرض وتتحطم، متسببة في مقتل العشرات من الركاب.

وأظهرت الصور والمقاطع المصورة المنشورة على "تويتر" تصاعد أعمدة الدخان من موقع التحطم، بينما تجمع عناصر الإنقاذ والجيش وحشود من الناس حول حطام الطائرة.

وأعلنت الشرطة ارتفاع حصيلة قتلى تحطم الطائرة في نيبال إلى 67 قتيلاً على الأقل من أصل 72 كانوا على متن الطائرة التي تحطمت في نيبال.

وفي وقت سابق، قال غوروداتا داكال، مساعد كبير المسؤولين في مقاطعة كاسكي، حيث تحطمت الطائرة في وسط نيبال، لوكالة "فرانس برس": "انتشلنا 29 جثة حتى الآن وأرسلنا بعض الناجين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

ولم يتضح بعد سبب تحطم الطائرة.

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وقالت هيئة الطيران المدني النيبالية في بيان إن الطائرة ذات المحركين من طراز "إيه تي آر 72" التي تديرها شركة يتي الجوية النيبالية، كانت تقل 68 راكبا، من بينهم 15 أجنبيا، وطاقما مكونا من 4 أفراد.

وكان من بين الأجانب خمسة هنود وأربعة روس واثنان من كوريا الجنوبية وواحد من كل من أيرلندا وأستراليا والأرجنتين وفرنسا.

وقال رئيس الوزراء بوشبا كمال داهال، الذي هرع إلى الموقع بعد الحادث، إن الطائرة كانت في طريقها من العاصمة كاتماندو إلى مدينة بوخارا، وحث أفراد الأمن والجمهور على المساعدة في جهود الإنقاذ.

يشار إلى أن نيبال، موطن 8 من أعلى 14 جبلا في العالم، بما فيها جبل إيفرست، لديها تاريخ من حوادث الطيران.

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