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الفنانة بشرى

تصريح فنانة مصرية عن السينما والمدارس يشعل التواصل

بشرى: "لازم السينما تبقى مادة بالمدارس".. اعتبر البعض أن الأمر غير مهم أصلاً، بينما اعتبر البعض الآخر أن المستوى الحالي للسينما المصرية غير ملائم لهذه الخطوة

القاهرة - العربية.نت
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية تصريح للفنانة المصرية بشرى، تطالب فيه بتدريس مادة عن السينما للنشء، الأمر الذي أثار تفاعل رواد السوشيال ميديا.

وطالبت الفنانة المصرية خلال حلولها ضيفة ببرنامج "مقابلات خام" على منصة "يوتيوب"، بتدريس عالم السينما في المراحل الأولى بالمنظومة التعليمية، مشيرة إلى أنها من "الأولويات".

ودعت بشرى لوضع مادة لتدريس الفن والسينما داخل المقررات الدراسية، قائلة: "أنا شايفة إن السينما بتكمل العملية التعليمية ولازم السينما تكون مادة تدرس في المدارس ونبني النشء عليها من بدري عشان نخلق ثقافة سينمائية".

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وأضافت: "في الدول تكون الأولويات عادة للغذاء ولكساء والأمن والأمان والصحة والتعليم، ولكن أنا شايفه إن السينما بتكمل العملية التعليمية".

ولاقت تصريحات بشرى هجوما كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبر بعضهم أن الأمر غير مهم أصلاً، بينما اعتبر البعض الآخر أن المستوى الحالي للسينما المصرية غير ملائم لهذه الخطوة.

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