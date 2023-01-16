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الشرطة الألمانية خلال فض التظاهرة (رويترز)
الشرطة الألمانية خلال فض التظاهرة (رويترز)

شاهد.. الشرطة الألمانية تعلق في الطين خلال تظاهرات بيئية

دبي - العربية.نت
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انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لشرطة مكافحة الشغب الألمانية وهي تغوص في الطين خلال محاولة فض تظاهرات تتعلق بالبيئة.

وقال المنظمون إن نشطاء التغير المناخي في ألمانيا واجهوا الوحل العميق و"العنف"، خلال مواجهات مع الشرطة يوم السبت احتجاجاً على صفقة للطاقة ستدمر قرية لوتزيرات المهجورة لتوسيع منجم للفحم.

وحاول آلاف المتظاهرين، من بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبيرغ، حماية الفحم الموجود أسفل Lützerath من التعدين من خلال إقامة الحواجز وبيوت الأشجار، واستخدام أنظمة الحبال للتهرب من الأسر، وإيقاع الضباط في الطين.

"ساحر الطين"

وتم تداول أجزاء من المواجهة على موقع Reddit، حيث ظهر شخص أطلقوا عليه "ساحر الطين" ليهيب بالضباط الذين سقطوا أو علقوا في الوحل.

الشرطة الألمانية خلال فض التظاهرة (رويترز)
الشرطة الألمانية خلال فض التظاهرة (رويترز)

وقدرت الشرطة أن 15 ألف متظاهر شاركوا في المظاهرة يوم السبت على الرغم من أن المنظمين يقدرون أن العدد يقترب من 35 ألفاً وفقاً للتقارير.

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