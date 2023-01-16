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صورة من الفيديو

مشهد يحبس الأنفاس.. حافلة مدرسية تسير وهي مشتعلة!

العربية.نت
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خلال الأيام الماضية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق اندلاع النيران في حافلة مدرسية بينما كانت تسير في أحد شوارع مدينة نيم جنوب فرنسا.

وتظهر الحافلة في المقطع المتداول وهي تواصل سيرها بينما كانت النيران تشتعل فيها.

ثم اصطدمت بلوحة إعلانية وإشارة مرور قبل أن تتوقف بعد اصطدامها بسياج خرساني.

فيما تمكن السائق وجميع الأطفال الـ10 الذين كانوا على متنها من مغادرتها في الوقت المناسب.

ولم تسجل أي إصابات في الحادث.

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