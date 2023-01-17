"حبونا شوية".. هكذا ردت لقاء الخميسي على منتقدي الفنانين

رداً على منتقدي الفنانين، وجّهت الفنانة لقاء الخميسي رسالة إلى جمهورها ومحبيها، طالبتهم فيها باحترام آرائها.

وفي فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على موقع "إنستغرام"، قالت: "ليه الهجوم على الفنانين بالشكل ده رجاء من الجميع لابد أن نلتزم الهدوء وعدم الهجوم أو الانتقاد اللاذع، ليس لدي مانع في أن نختلف في الرأي، ولكن دون تجريح أو انتقاد غير لائق لازم نتعلم إزاي نحترم الاختلاف ياريت نبطل نهين بعض، ونرفض أفكار بعض كل واحد زي ما تربى، وكل واحد وثقافته وكل شخص له تفاصيله، ومعتقداته وأفكاره وثقافته".

مادة اعلانية

"بنيجي على نفسنا علشان نبسطكم"

وأضافت الخميسي "يا جماعة الممثل بني آدم عنده نفس التفاصيل اللي بتمر بيها عنده مشاكل إحنا بنظهر بس الجانب المشرق إحنا موجودين عشان نفرحكم ونقدم لكم حاجة تغير مودكم إحنا بنيجي على نفسنا عشان نبسطكم حبونا شوية وشوفونا بني آدمين عندنا مشاكل مفيش حد في العالم معندوش مشاكل الرحمة حلوة".

ويعد آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.