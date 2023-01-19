خليجي 25.. تدافع يقتل شخصاً ويصيب 60 بمحيط ملعب البصرة

قبيل مباراة النهائي في كأس الخليج والمقررة بين المنتخب الوطني ونظيره العماني، عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، شهد استاد كرة قدم بالبصرة تدافعا حادا قُتل على إثره شخص.

وأفادت وسائل إعلام محلية عراقية الخميس، بوفاة شخص وإصابة 60 آخرين جراء الحادث.

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الجماهير تحتشد

كما أوضح مصدر أمني أن التدافع حدث بين الجماهير أمام ملعب "جذع النخلة" في محافظة البصرة.

وذكر أن الجماهير العراقية بدأت تحتشد أمام أبواب الملعب الذي يستضيف مباراة نهائي كأس الخليج بين المنتخب الوطني ونظيره العماني، والتي تنطلق في السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

ترجيحات بإلغاء المباراة

بدوره، حذّر محافظ البصرة، من احتمال نقل نهائي خليجي 25 خارج العراق في حال استمرار التدافع.

وأضاف أنه من المحتمل إلغاء المباراة اليوم.

مراسل #العربية: نحو 150 ألف مشجع عراقي خارج ملعب جذع النخلة بـ #البصرة.. و مطالبات بتأجيل المباراة النهائية بسبب احتشاد المشجعين

#العراق pic.twitter.com/x5kdn4KDX7 — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 19, 2023

في سياق متصل، وصل رئيس الوزراء العراقي إلى محافظة البصرة لعقد اجتماع عاجل مع مسؤولي الأمن بخصوص الحادث.

وأكدت المعلومات تواجد نحو 150 ألف مشجع عراقي خارج الملعب.

يذكر أن أعداداً ضخمة كانت دخلت البصرة منذ ليلة أمس.

بينما لم يتمكن الأمن من السيطرة على الوضع.