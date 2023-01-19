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رحيل نجم السوشيال ميديا الكوميدي عزيز عن 27 عاماً

دبي - العربية.نت
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توفي اليوم الخميس، الفنان الكوميدي السوري عزيز الأحمد، والذي نال شهرة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر أداء المقاطع المضحكة والإعلانات، عن عمر ناهز 27 عاماً.

وعزيز من مواليد الرياض عام 1995، وهو سوري الأصل، ويعتبر من الشخصيات الكوميدية المشهورة في السعودية.

وكان يعاني من مرض في الهرمونات أثّر على النمو الجسدي منذ الولادة، وقد حاول ذووه علاجه ولكن كافة المحاولات لم تكلل بالنجاح.

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