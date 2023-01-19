شاهد.. مشجع عراقي يسبح لدخول ملعب البصرة

تداولت مواقع عراقية وحسابات على منصات التواصل مقطعاً مصوراً خلال الساعات الماضية لمشجع عراقي حاول دخول ملعب جذع النخلة سباحة لحضور مباريات "خليجي 25" التي تقام في مدينة البصرة جنوب العراق.
فقد أظهر المقطع المشجع وهو يسبح لدخول الملعب إلا أن جهوده لم تكلل بالنجاح، حيث اعتقلته القوات الأمنية بعدما وصل إلى وجهته.
مشجع عراقي يسبح لدخول ملعب جذع النخلة وحضور إحدى مباريات المنتخب العراقي.#خليجي25بصراوي #خليجي25 #البصرة_ديرتكم #البصرة #العراق #الساعة pic.twitter.com/wazsnuZ5mF— الساعة (@alssaanetwork) January 18, 2023
يأتي ذلك فيما تداولت وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لمشجعين عراقيين يغرقون في الوحل خلال طريقهم إلى ملعب جذع النخلة لمتابعة المباراة النهائية لبطولة خليجي 25 بين العراق وعُمان المقررة اليوم الخميس.
وكشفت المشاهد أكثر من 150 ألف متفرج يحتشدون في محيط الملعب أملاً في الدخول إلى المدرجات في وقت امتلأ الملعب عن بكرة أبيه قبل ساعات من انطلاق المواجهة.
فيديو مثير | شاهد كيف وصل مئات المشجعين إلى ملعب جذع النخلة قبل المباراة النهائية لبطولة #خليجي_25 في #البصرة#العراق#الحدث pic.twitter.com/OXbzq4oci6— ا لـحـدث (@AlHadath) January 19, 2023
يشار أن تدافع المشجعين اليوم أدى إلى وفاة مشجع وقوع العديد من الإصابات.
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