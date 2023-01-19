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شاهد.. مشجع عراقي يسبح لدخول ملعب البصرة

دبي - العربية.نت
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تداولت مواقع عراقية وحسابات على منصات التواصل مقطعاً مصوراً خلال الساعات الماضية لمشجع عراقي حاول دخول ملعب جذع النخلة سباحة لحضور مباريات "خليجي 25" التي تقام في مدينة البصرة جنوب العراق.

فقد أظهر المقطع المشجع وهو يسبح لدخول الملعب إلا أن جهوده لم تكلل بالنجاح، حيث اعتقلته القوات الأمنية بعدما وصل إلى وجهته.

يأتي ذلك فيما تداولت وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لمشجعين عراقيين يغرقون في الوحل خلال طريقهم إلى ملعب جذع النخلة لمتابعة المباراة النهائية لبطولة خليجي 25 بين العراق وعُمان المقررة اليوم الخميس.

وكشفت المشاهد أكثر من 150 ألف متفرج يحتشدون في محيط الملعب أملاً في الدخول إلى المدرجات في وقت امتلأ الملعب عن بكرة أبيه قبل ساعات من انطلاق المواجهة.

يشار أن تدافع المشجعين اليوم أدى إلى وفاة مشجع وقوع العديد من الإصابات.

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