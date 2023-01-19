شاكيرا تضرب مجددا.. رأس بيكيه بالثلاجة وأغنية تفضح

يقال إن شاكيرا اكتشفت خيانة حبيبها السابق جيرارد بيكيه من خلال العثور على دليل مخفي في الثلاجة، وذهبت إلى الإشارة إليه في أحد مقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة بها.

أدركت المغنية، البالغة من العمر 45 عامًا، التي انفصلت عن لاعب كرة القدم في يونيو بعد 11 عامًا معًا، أن حبيبها السابق كان على علاقة غرامية عندما اكتشفت أن وعاءًا من مربى الفراولة قد تم تناوله أثناء غيابها.

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أشارت شاكيرا إلى ذلك في مقطع فيديو موسيقي لأغنيتها المنفردة Te Felicito، والتي تضمنت مقطعًا لرأس مساعدها Rauw Alejandro داخل ثلاجة مفتوحة، في إشارة الى بيكيه.

وفقًا لـ "ShowNews Today"، علمت شاكيرا أن جيرارد وأطفالهم لا يحبون مربى الفراولة، ولذلك اكتشفت أن شخصًا آخر كان يقيم في منزلهم عندما عثرت على الجرة.

ظهرت المغنية لتلمح إلى هذا في الفيديو الموسيقي لأغنيتها المنفردة Te Felicito ، حيث يمكن رؤيتها وهي تفتح الثلاجة لتستقبلها رأس Rauw. منذ ذلك الحين ، أعلن جيرارد عن صديقته الجديدة كلارا شيا مارتي ، حتى أن شاكيرا كانت تنتقدها في البومها الجديد الذي تصدر منذ ذلك الحين الرسوم البيانية العالمية لـ Spotify.

وانخرط الزوجان فى خلاف مرير منذ أن افترقا بعد قصة حب استمرت 12 عامًا.

وظهرت شائعات أن نجم برشلونة السابق كان على علاقة غرامية فى يونيو حيث صدم الزوجان متابعيهم ببيان مشترك أعلنا فيه انفصالهما بعد أيام قليلة.

وكانت المغنية الكولومبية ذات الأصول اللبنانية، استطاعت أن ترد اعتبارها بأغنية حملت تلميحات "تهكمية" بحق شريك حياتها السابق جيرارد بيكيه لاعب برشلونة المعتزل، كما حصدت أرقاما قياسية من المشاهدات والأرباح المالية، وأيضا قامت شاكيرا بمهاجمة والدة لاعب برشلونة سابقاً، بوضع دمية كبيرة تشبه الساحرة الشمطاء بملابس سوداء تقف على عصا مكنسة على شرفة منزلها في برشلونة، والمطل بشكل مباشر على بيت والدة بيكيه.

وتقول شاكيرا في أحد مقاطع الأغنية ساخرة من نجم كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، الذي انفصلت عنه العام الماضي: "استبدلت سيارة فيراري بسيارة (رينو) توينغو. استبدلت ساعة الرولكس بساعة كاسيو".

وصدحت مغنية أيضا: "لقد أصبحت خارج دوريك، وهذا يفسر لماذا أنت مع شخص على شاكلتك.. لقد ركبت طائرة أخرى ولن أعود إلى هنا، فأنا لا أريد مزيدا من خيبات الأمل".