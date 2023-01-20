جدل كبير.. ماذا تفعل أغنية راب بامتحان جامعة مصرية؟

على الرغم من تحقيقها شهرة واسعة، إلا أن مغني الراب "ويجز" لم يكن ليتوقع أن تكون أغنيته "البخت" أساسا لسؤال في امتحان مادة الترجمة بكلية "ألسن" بجامعة عين شمس في مصر.

فقد أثار السؤال جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما تداول ناشطون، صورة من ورقة الامتحان تضمنت فعلاً كلمات الأغنية الشهيرة.

مادة اعلانية

استياء عارم

كما أعرب نشطاء عن استيائهم من استعانة أستاذ المادة بكلمات أغنية في امتحان طالباً ترجمتها.

أمام هذا الجدل، أصدرت كلية "ألسن عين شمس"، بيانا توضيحا أعلنت فيه أن الشعر الغنائي بقلم ويجز الذي ورد في امتحان الدراسات اللغوية للفرقة الرابعة يناير 2023، يتسق مع الامتحان عامةً.

وأكدت أن هذا الجزء خاصةً ينسجم مع طبيعة المادة العلمية، وذلك لعدة أسباب.

كذلك أشارت إلى أن مادة الدراسات الأسلوبية هي مادة لغوياتـ تهدف لتطبيق نظريات لغوية على نصوص إنجليزية وعربية متنوعة وهو ما ذكر فى توصيف المادة، وفق البيان.

الاختيار على أساس التنوع

ولفتت إلى أن أستاذ المادة يعتمد على تعريض طلاب الفرقة الرابعة لمختلف أنواع النصوص باللغتين السالف ذكرهما بالفصحى والعامية بلهجات متعددة بهدف التدريب على تحليل اللغة أياً كانت مدى صعوبتها أو غرابتها.

وقالت إن اختيار النصوص العربية داخل الامتحان كان مبنياً على أساس التنوع ما بين الشعر الغنائي والعامية المصرية التي تقترب من الذوق العام للطلاب والتى تعتبر قريبة من سنهم.

أيضاً أوضحت أنه عادة ما يشعر الطلاب بالعجز أمام النصوص المختلفة اعتقاداً منهم بأنها غير قابلة للتحليل، ولذلك كان يجب كسر حاجز الخوف أمام الطلاب بتدريبهم على مختلف النصوص الجديدة، موضحة أن الامتحان لم يتضمن في أجزاء العامية المصرية أي كلمات لا تليق بل بالعكس كلها كلمات عادية محترمة تستخدم في الحياة اليومية.

يذكر أن أغنية "البخت"، هي أغنية مشهورة جدا في الأوساط المصرية لمغني الراب "ويجز".

وتدور قصتها حول شاب يحب فتاة حباً من طرف واحد، فيبدأ فى التفكير لماذا لا تبادله نفس الحب بنفس القدر، وقد حظيت على شهرة واسعة منذ إطلاقها.