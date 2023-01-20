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ريشي سوناك (فرانس برس)

نزع حزام الأمان لتصوير فيديو.. سوناك يثير غضب البريطانيين

رئيس الوزراء البريطاني اعتذر واعترف أن التصوير داخل السيارة بدون حزام أمان أمر خطير

العربية.نت
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وهو يتحدث أمام الكاميرا من المقعد الخلفي من سيارته بدون ارتداء حزام الأمان ما أثار غضب البريطانيين.

وكان سوناك يناقش في المقطع المصور أحدث حزمة تمويل حكومية لرفع مستوى التجمعات السكانية في جميع أنحاء البلاد، لكنه ظهر بدون حزام أمان، الأمر الذي أثار حملة انتقادات ضده وصلت إلى مطالبة البعض بتغريمه 500 جنيه استرليني قيمة المخالفة.

في المقابل، أفاد متحدث باسم الحكومة البريطانية، الخميس، إن رئيس الوزراء ريشي سوناك، اعتذر عن عدم وضعه حزام الأمان أثناء ركوبه سيارة، وذلك من أجل تصوير مقطع لنشره على إنستغرام من الكرسي الخلفي لسيارة حكومية رسمية خلال زيارة لشمال غرب إنجلترا.

وقال المتحدث جيمي ديفيز للصحفيين: "كان ذلك خطأ في تقدير الأمر. نزع رئيس الوزراء حزام الأمان لتصوير مقطع قصير.. وهو يعترف تماماً أن هذا كان خطأ ويعتذر عنه"، مشيرا إلى أنه يعتبر هذا الأمر خطير.

كما أضاف "رئيس الوزراء يعتقد أنه ينبغي للجميع ارتداء حزام الأمان".

يذكر أن القانون في المملكة المتحدة يفرض عقوبة تصل إلى 500 جنيه إسترليني (620 دولارا) لعدم ارتداء حزام الأمان.

كما أثارت ترتيبات سفر سوناك انتقادات ضده بعد أن تبين أنه استقل رحلة مدتها 28 دقيقة على متن طائرة مموّلة من أموال دافعي الضرائب من الشمال الغربي إلى شمال شرق إنجلترا خلال ترويجه لتمويل حكومي لمشروعات مجتمعية اليوم.

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