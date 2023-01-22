بخاتم الزواج.. ياسمين صبري تشغل المصريين وتتصدر الترند

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدرت الفنانة ياسمين صبري ترند محرك البحث على موقع "غوغل"، بعد ظهورها عبر مجموعة من الصور شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".

وأثارت إكسسوارات الفنانة المصرية التي ظهرت في الصور، تساؤلات المتابعين لوجود خاتم في يدها اليسرى، يبدو مثل خاتم الزواج السابق، ما جعل البعض يردد عدة تساؤلات حول عودتها لطليقها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة.

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ونفت النجمة ياسمين صبري ما تردد حول عودة حياتها الزوجية من جديد، وقالت "لدي الكثير من الخواتم، ولا أعرف ما سبب انتشار هذه الصورة، هذا ليس خاتم زواجي، وكما أعلنت زواجي ثم بعدها طلاقي، لو تم زواجي من جديد بالتأكيد سأعلن ذلك، لن أتزوج في السر"، وذلك حسب تصريحاتها على السجادة القرمزية لحفل توزيع جوائز Joy Awards.





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خاتم زواجها من أبوهشيمة

يذكر أن ياسمين صبري نشرت مجموعة من صورها في طائرة خاصة استقلتها للسفر إلى الرياض لحضور حفل توزيع جوائز Joy Awrads، ولكن ما لفت أنظار الجمهور في هذه الصور هو ظهورها بخاتم ظن الجمهور أنه خاتم زواجها من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة.

وكانت شائعات كثيرة ترددت مؤخرا عن عودة ياسمين صبري لطليقها، لعدة أسباب، منها عودة متابعتهما لبعضهما بعضا عبر "إنستغرام"، وعندما حضر الثنائي حفل النجم عمرو دياب في الساحل الشمالي بمصر نهاية 2022، وأخيراً بسبب عودة ارتدائها الخاتم.

وتزوج الثنائي أحمد أبوهشيمة وياسمين صبري في أبريل عام 2020 في أجواء عائلية، غاب عنها حينها والد العروس بسبب الأزمات التي وقعت بينه وبين ابنته، وانفصلا في هدوء تام بعيداً عن الإعلان الرسمي للانفصال في مايو 2022.

"فرصة تانية"

يشار إلى أن ياسمين صبري غابت عن دراما رمضان 2022، وكان آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية"، معالجة دراما محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج ‏مرقس عادل.

وشاركها في بطولة المسلسل أحمد مجدي، وأيتن عامر، وهبة مجدى، ودياب، وإدوارد، ومحمود البزاوي، وهبة عبدالغني، ‏وسارة الشامي، ومحمد أبو داود، وأحمد الشامي، ونهال عنبر، وعمر الشناوي.