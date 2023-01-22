خطفت الأنظار.. "الكاف" يبحث عن طفلة جزائرية ويحضر مفاجأة
الحساب الرسمي للكاف عبر تويتر: ساعدونا للعثور على هذه الطفلة الرائعة.. نحن بصدد التحضير لمفاجأة لها
خطفت برعمة جزائرية قلوب الكثيرين بحركاتها الراقصة العفوية التي لفتت بها انتباه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) أيضا، لدرجة أن الأخير بعث نداء للعثور على الطفلة التي صنعت الحدث مؤخراً بملعب نيلسون مانديلا بمدينة براقي بالجزائر العاصمة، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
ALGERIA! 🇩🇿 Help us find this awesome girl! We’ve got a surprise for her!#TotalEnergiesCHAN2022 https://t.co/l2PQdUJSmm— MARHABA (@CAF_Online) January 20, 2023
وغرد الحساب الرسمي للكاف قبل يومين، عبر تويتر: "ساعدونا للعثور على هذه الطفلة الرائعة، نحن بصدد التحضير لمفاجأة لها".
يذكر أن هذه الطفلة الجزائرية ظهرت مؤخراً في فيديو وهي ترقص على أنغام موسيقية، خلال إحدى مباريات بطولة أمم إفريقيا للمحليين (الشان 2023)، وصنعت به الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن المنتخب الجزائري قد اختتم، أمس السبت، مقابلاته في الدور الأول من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بفوز ثالث على التوالي، جاء هذه المرة على حساب المنتخب الموزمبيقي بنتيجة هدف مقابل صفر، على ملعب نيلسون مانديلا.
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