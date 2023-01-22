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New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern leaves the Labour caucus meeting to elect a new premier at Parliament in Wellington on January 22, 2023. (Photo by Marty MELVILLE / AFP)
جاسيندا أردرن تغادر اجتماعا في حزبها اليوم خصص لاختيار خلف لها

شاهد.. وداع مؤثر لرئيسة وزراء نيوزيلندا

كانت جاسيندا أردرن أحدثت ذهولاً في نيوزيلندا مع إعلانها انسحابها المباغت من السلطة بعد أقل من ثلاث سنوات على فوزها بولاية ثانية إثر فوز انتخابي ساحق

العربية.نت
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ودّعت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن موظفي مكتبها، وذلك بعدما قدمت استقالتها من المنصب.

وعند دخول أردرن القاعة حيث اجتمع الموظفون علا التصفيق وصيحات الاستقبال والاحتفال بها. كما وقف لها الجميع احتراماً، وبدا على وجوههم علامات التأثر لرحيلها. وحضنت اردرن عدد من الحاضرين بينما كانت عيناها تدمع.

وأهدى الحاضرون لأردرن أغنية رددوها جميعاً باللغة الأم للقبائل الأصيلة في نيوزيلندا.

وكانت جاسيندا أردرن أحدثت ذهولاً في نيوزيلندا مع إعلانها انسحابها المباغت من السلطة بعد أقل من ثلاث سنوات على فوزها بولاية ثانية إثر فوز انتخابي ساحق.

جاسيندا أردرن تغادر اجتماعاً في حزبها اليوم خصص لاختيار خلفاً لها
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  • جاسيندا أردرن تغادر اجتماعاً في حزبها اليوم خصص لاختيار خلفاً لها
  • جاسيندا أردرن تحضر اجتماعاً في حزبها اليوم خصص لاختيار خلفاً لها
  • جاسيندا أردرن تحضر اجتماعاً في حزبها اليوم خصص لاختيار خلفاً لها
(3 صور)
جاسيندا أردرن تغادر اجتماعاً في حزبها اليوم خصص لاختيار خلفاً لها
جاسيندا أردرن تغادر اجتماعاً في حزبها اليوم خصص لاختيار خلفاً لها
جاسيندا أردرن تحضر اجتماعاً في حزبها اليوم خصص لاختيار خلفاً لها
جاسيندا أردرن تحضر اجتماعاً في حزبها اليوم خصص لاختيار خلفاً لها
جاسيندا أردرن تحضر اجتماعاً في حزبها اليوم خصص لاختيار خلفاً لها
جاسيندا أردرن تحضر اجتماعاً في حزبها اليوم خصص لاختيار خلفاً لها
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وخلال ولايتها، واجهت أردرن جائحة كوفيد-19 وثوراناً بركانياً فتّاكاً وأسوأ اعتداء يرتكب في البلاد عندما أقدم شخص يؤمن بتفوق البيض العام 2019 على قتل 51 مصلّياً مسلماً في مسجدين في كرايستشيرش.

وقالت أردرن إن قرار الانسحاب من السلطة "يشوبه الحزن" لكنها أكدت أنها تمكنت "من النوم جيداً للمرة الأولى منذ فترة طويلة" بعد كشفها عن قرارها هذا.

وندد المعلقون السياسيون بالإجماع بالكلام غير المناسب الذي استهدف أردرن قبل استقالتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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