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ال بي سي
من الأضرار التي خلفتها القنبلة
لبنان

بسبب "سكيتش" ساخر.. قنبلة تستهدف قناة لبنانية

القنبلة أحدثت أضراراً مادية فقط في موقف السيارات التابع لقناة "ال بي سي" إلا أن دويها سُمع على الهواء مباشرة

العربية.نت
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ألقى مجهولون قنبلة على محطة تلفزيونية لبنانية، مساء أمس الأحد، خلال بثها برنامجا مباشرا على الهواء، وذلك بسبب مقطع كوميدي أثار استياء بعض اللبنانيين.

واستهدفت القنبلة مبنى قناة "ال بي سي"، وأدى انفجارها في موقف السيارات إلى إحداث أضرار مادية في المكان وفي السيارات المتواجدة هناك.

وقد سُمع صوت الانفجار خلال برنامج كان يُبث مباشرة على الهواء.

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وعلى الفور حضر إلى المكان عناصر من مخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات، وباشروا بالتحقيقات.

واستنكر العديد من الإعلاميين والسياسيين اللبنانيين الحادث.

يأتي الحادث بعد بث مقطع "سكيتش" في برنامج فكاهي على قناة "ال بي سي" أثار العديد من الانتقادات، حيث اعتُبر أنه يسخر من لهجة اللبنانيين الشيعة.

وأثار المقطع حملات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد البرنامج والقيمين عليه، كما أطلقت تهديدات بالإيذاء والقتل بحقهم.

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