اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
البقرة تستغيث بعد سقوطها في الحفرة

طوارئ قرب أنطاليا التركية.. ساعتان لإنقاذ بقرة سقطت في حفرة للصرف!

استغرقت عملية إنقاذ البقرة مدّة ساعتين، ولم تصب بأي أذى، لكنها تعاني من صعوبة في المشي والنهوض والاستلقاء على الأرض

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تمكّنت فرق الإنقاذ من إخراج بقرة سقطت في حفرة لمياه الصرف الصحي في منطقة سيريك التي تبعد عن ولاية أنطاليا التركية الساحلية نحو 39 كيلومتراً، وذلك بعدما طلب مالكها مساعدة السلطات عقب سقوط البقرة في حفرة تقع بالقرب من حديقة منزله، وفق ما ورد في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلامٍ تركيّة محلّية.

وتعود ملكية البقرة لرجلٍ يدعى هورو بونجوك، ويعيش في حي بيلبيناري الواقع في منطقة سيريك، إلا أن زوجته هي التي طلبت مساعدة السلطات المحلّية بعدما أبلغت فرق الإنقاذ عن سقوط البقرة في حفرة تقع جانب الطريق الذي يمرّ بالقرب من حديقة منزلهما.

وتمكنت فرق الإنقاذ التي لبّت نداء السيدة من إخراج البقرة من الحفرة بواسطة حبلٍ طويل وبمساعدة من سكان المنطقة، بحسب ما ظهر في مقطع الفيديو الذي تمّ تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث تمت الإشادة بجهود فرق الإنقاذ في البلاد.

حادثة ولا أغرب.. كلب يطلق النار على صاحبه السائق ويقتله! الأخيرة حادثة ولا أغرب.. كلب يطلق النار على صاحبه السائق ويقتله!

وقالت زوجة مالك البقرة التي شكرت فرق الإنقاذ إنها سعيدة لإخراج بقرتها من الحفرة بعدما فشلت هي وزوجها بإنقاذها.

وبحسب الزوجة، استغرقت عملية إنقاذ البقرة مدّة ساعتين، ولم تصب بأي أذى، لكنها تعاني من صعوبة في المشي والنهوض والاستلقاء على الأرض.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الثلوج والأمطار تغلق الطرق فى أفغانستان.. والحرارة تقترب من 35 تحت الصفر الثلوج والأمطار تغلق الطرق فى أفغانستان.. والحرارة تقترب من 35 تحت الصفر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط