طوارئ قرب أنطاليا التركية.. ساعتان لإنقاذ بقرة سقطت في حفرة للصرف!

تمكّنت فرق الإنقاذ من إخراج بقرة سقطت في حفرة لمياه الصرف الصحي في منطقة سيريك التي تبعد عن ولاية أنطاليا التركية الساحلية نحو 39 كيلومتراً، وذلك بعدما طلب مالكها مساعدة السلطات عقب سقوط البقرة في حفرة تقع بالقرب من حديقة منزله، وفق ما ورد في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلامٍ تركيّة محلّية.

Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalı çukuruna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından iş makinesiyle kurtarıldı. — Yeni Şafak (@yenisafak) January 24, 2023

وتعود ملكية البقرة لرجلٍ يدعى هورو بونجوك، ويعيش في حي بيلبيناري الواقع في منطقة سيريك، إلا أن زوجته هي التي طلبت مساعدة السلطات المحلّية بعدما أبلغت فرق الإنقاذ عن سقوط البقرة في حفرة تقع جانب الطريق الذي يمرّ بالقرب من حديقة منزلهما.

مادة اعلانية

وتمكنت فرق الإنقاذ التي لبّت نداء السيدة من إخراج البقرة من الحفرة بواسطة حبلٍ طويل وبمساعدة من سكان المنطقة، بحسب ما ظهر في مقطع الفيديو الذي تمّ تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث تمت الإشادة بجهود فرق الإنقاذ في البلاد.

وقالت زوجة مالك البقرة التي شكرت فرق الإنقاذ إنها سعيدة لإخراج بقرتها من الحفرة بعدما فشلت هي وزوجها بإنقاذها.

وبحسب الزوجة، استغرقت عملية إنقاذ البقرة مدّة ساعتين، ولم تصب بأي أذى، لكنها تعاني من صعوبة في المشي والنهوض والاستلقاء على الأرض.