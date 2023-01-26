شاهد.. سرقة سوبرماركت بوضح النار في أميركا
تبين من المقطع أن شخصا اكتشف أمرهما وراح يصورهما غير آبهين له ولحق بهما للخارج
وضع القراءة
100% حجم الخط
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب وشابة داخل سوبرماركت في أميركا.
ويحمل كل منهما كيسا كبيرا يملآنه بالأغراض ويخرجان مسرعين من المكان دون المرور على الصندوق لدفع ثمن ما أخذاه ويركبان سيارة ثم يلوذان بالفرار.
Woodland, California pic.twitter.com/ax4MJUGFnh— Clown World ™ 🤡 (@ClownWorld_) January 25, 2023
مادة اعلانية
ومن المقطع المصور يتبين أن شخصا اكتشف أمرهما وراح يصورهما غير آبهين له ولحق بهما للخارج.
اقرأ أيضاً
-
اليونسكو تصنف أوديسا الأوكرانية موقعا للتراث العالمي في خطرأدرجت معالم مملكة سبأ القديمة ومأرب في اليمن ومعرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس في القائمة ثقافة وفن
-
تعطل "فيسبوك و"إنستغرام" عند آلاف المستخدمين بأميركاأكثر من 18 ألفاً من مستخدمي تطبيق إنستغرام أبلغوا عن مشكلات في استخدام التطبيق بينما جرى رصد نحو 13 ألف واقعة لتعطل موقع فيسبوك أميركا
-
دولة أوروبية تسعى لإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانياتعتقد بأن هذا النوع من الأسلحة المثيرة للجدل يمكن أن تساعد القوات الأوكرانية بساحة المعركة العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية