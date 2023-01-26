شاهد.. سرقة سوبرماركت بوضح النار في أميركا

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب وشابة داخل سوبرماركت في أميركا.

ويحمل كل منهما كيسا كبيرا يملآنه بالأغراض ويخرجان مسرعين من المكان دون المرور على الصندوق لدفع ثمن ما أخذاه ويركبان سيارة ثم يلوذان بالفرار.

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ومن المقطع المصور يتبين أن شخصا اكتشف أمرهما وراح يصورهما غير آبهين له ولحق بهما للخارج.