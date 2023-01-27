رواد التواصل وصفوه بالبطل.. شاهد ما فعله صيدلي سوري بالعراق
أمه هرعت إلى الصيدلية وهي في حالة انهيار تام وصراخ بوفاة صغيرها
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وصف رواد التواصل، صيدليا سوريا في صيدلية بالعراق بالبطل، بعد أن انتشر مقطع فيديو له وهو ينقذ طفلا من موت محتم.
ويظهر مقطع الفيديو امرأة تحمل ابنها وقد قطع نفسه، تدخل صيدلية في العراق وهي تتوسل إنقاذ ابنها.
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وقام الصيدلي السوري في الفيديو الذي انتشر بشكل واسع خلال الساعات القليلة الماضية بإنقاذ الطفل الذي يبدو أنه دخل في حالة اختناق ومن ثم فقد وعيه، لتهرع أمه إلى الصيدلية وهي في حالة انهيار تام وصراخ بوفاة صغيرها.
وأضاف الصيدلي محمد داود، أن الطفل تعرض لحالة اختناق بسبب ابتلاعه علكة، حيث لم تدرك الأم ذلك في بداية الأمر حتى ظهرت على الطفل أعراض الاختناق وفقدان الوعي.
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