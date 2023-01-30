بوضح النهار.. خلاف ينتهي بإطلاق رصاص في لبنان والمتورط عسكري
العسكري المتورط سلم نفسه للسلطات والأخيرة تفتح تحقيقاً
لم يهدأ غضب وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان منذ مساء الأحد، بسبب مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم وثق إشكالا وإطلاق نار وسط البلاد.
فقد وقع إشكال بين مواطن وآخر داخل متجر حلويات في منطقة الذوق، وتطور حتى بدأ إطلاق الرصاص الحي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وأقدم مواطن على إطلاق النار على شخص قيل إنه اعتدى على والده، ما أدى إلى إصابته بطلقات نارية نقل على إثرها إلى المستشفى.
المتورط عسكري
وأشارت المواقع اللبنانية إلى أن مطلق النار عسكري في أمن الدولة، ووالده أيضاً عسكري متقاعد في الجهاز نفسه.
فيديو جديد من إشكال الـ"#سي_سويت".. إطلاق النار بدأ من الخارج!https://t.co/REp2vrSpUs pic.twitter.com/KF19tnACSS— vdlnews - 93.3FM صوت كل لبنان (@sawtkellebnen) January 29, 2023
إلى ذلك، أكدت المصادر نفسها أن مطلق النار سلّم نفسه إلى الجهاز الأمني الذي يعمل تحت إمرته، فيما جرى طلب والده إلى التحقيق أيضا.
في حين أن الضحية يتواجد داخل المستشفى بوضع صحي مستقر.
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