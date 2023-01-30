اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
جثة قتل جريمة تعبيرية
"تعبيرية"

جريمة تهز سوريا.. قتلت ابنها الحدث بمساعدة أصدقائه!

الضحية وجد جثّة مكبلة ورأسه ملطخ بالدماء

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

في جريمة تقشعّر لها الأبدان، كشفت وزارة الداخلية التابعة للنظام في سوريا، تفاصيل عن حادث قتل أم لابنها وقعت في ريف العاصمة دمشق.

وأعلنت الوزارة في منشور عبر صفحتها في فيسبوك، أن الأم القاتلة أقدمت على تكبيل ابنها وضربه على رأسه حتى فارق الحياة.

كما أضافت أن مركز الأمن الجنائي في مدينة النبك التابعة لريف دمشق، ألقى القبض عليها بعد بلاغ من أحد المواطنين.

جريمة تروع سوريا.. رصاصة مدمن تخترق جسد والده النائم! سوشيال ميديا جريمة تروع سوريا.. رصاصة مدمن تخترق جسد والده النائم!

جثة مكبّلة مملوءة بالدماء

وأوضحت أن المبلغ مواطن من قرية "المراح"، وأبلغ بحدوث جريمة قتل بحق حدث يبلغ من العمر حوالي 15 عاماً.

إلى أن توجهت دوريات من مركز شرطة الأمن الجنائي في المنطقة إلى المكان حيث شوهدت جثة الحدث مكبلة ورأس الضحية ملطخ بالدماء.

وبعدما تم الاشتباه بوالدة الفتى، ألقي القبض عليها.

كبّلوه فقتلته

وبالتحقيق معها اعترفت بإقدامها على قتل ابنها عمران مواليد 2008، وذلك بعد طلب المساعدة من 3 أحداث من أصدقائه الذين قاموا بتكبيله دون علمهم أنها ستقتله وإنما أوهمتهم بأنها ستقوم بتسليمه للشرطة كونه لا يطيعها.

وبعد خروج أصدقائه قامت بضرب ابنها على رأسه بأداة حادة حتى فارق الحياة.

يشار إلى أنه تم توقيف الأحداث الثلاثة الذين اعترفوا بتكبيل صديقهم عمران بناء على طلب والدته دون معرفتهم السبب.

وما زالت التحقيقات مستمرة، حيث سيتم تقديم الفاعلين إلى القضاء المختص أصولاً.

يذكر أن مراقبين كانوا حذّروا من تزايد الحوادث الأمنية والجرائم في سوريا، موضحين أن أغلبها مرتبط بسوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الصين تتجاوز قيودا أميركية على الرقائق الإلكترونية.. هل نتجه إلى حرب تكنولوجية؟ الصين تتجاوز قيودا أميركية على الرقائق الإلكترونية.. هل نتجه إلى حرب تكنولوجية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط