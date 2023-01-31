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الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا

بصورة.. الملكة رانيا للملك عبدالله الثاني: ممتنة لكل يوم معك

العربية.نت
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احتفلت الملكة رانيا العبدالله، بعيد ميلاد زوجها الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الحادي والستين.

وشاركت صورة عبر حسابها على "انستغرام" جمعتها مع العاهل الأردني، وعلقت عليها، "ليس هناك نعمة أكبر من أن أسير رحلة حياتي بجانبك. ممتنة لكل يوم معك".

ويحتفل ملك الأردن، في 30 يناير بعيد ميلاده الحادي والستين، وتحرص الملكة بشكل دائم على مرافقة زوجها الملك عبدالله خلال الزيارات الرسمية، وتظهر دائماً بإطلالات أنيقة ومختلفة.

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