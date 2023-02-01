مشهد صاعق.. سيدة تنجو بأعجوبة من الموت تحت عجلات حافلة

أظهر مقطع فيديو يتمّ تداوله على نطاقٍ واسع في تركيا بعد أن نشره موقع صحيفة "يني شفق" التركية، وقوع حادث سيرٍ في أحد شوارع مدينة اسطنبول التي تعد ثاني أكبر مدن البلاد والتي تشهد باستمرار حوادث مرورية مروّعة.

وبحسب مقطع الفيديو، الذي يتمّ تداوله بكثافة منذ ساعات، فقد صدمّت حافلة نقلٍ متوسطة الحجم سيدة في شارعٍ رئيسي وسط مدينة اسطنبول، ما أدى إلى سقوطها أرضاً، في حين توقّفت الحافلة وخرج منها بعض الركاب وسائقها لمساعدة السيدة التي تمّ رفعها عن الأرض قبل أن تأتي لاحقاً سيارة الإسعاف لنقل السيدة إلى مستشفى قريب.

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وتمكّنت السيدة من النجاة بأعجوبة بعدما وقعت بالقرب من العجلات الخلفية للحافلة، إذ ساهم ذلك في إنقاذها بعدما توقّفت الحافلة على الفور، بينما ذكرت الصحيفة التركية أن السيدة تلقّت العلاج اللازم في المستشفى وأن صحتها جيدة في الوقت الحالي.

وطالب مغرّدون أتراك على موقع "تويتر" دوائر النقل في البلاد بضرورة تشديد شروط الحصول على شهادات القيادة تجنباً لتكرار حوادث السير التي تحصل نتيجة قلّة الخبرة لدى السائقين، رغم أن "يني شفق" لم تذكر سبب الحادث، فيما لو كان ناجماً عن قلة خبرة السائق أو وجود عطل في مكابح الحافلة التي كان يقودها في شارعٍ مزدحم.

وتشهد تركيا سنوياً آلاف الحوادث المميتة تحصل أكثرها في مدينة إسطنبول، ثاني أكبر مدن البلاد وأكثرها ازدحاماً.

وفي الأسبوع الماضي، شهدت ولاية ملاطية جنوب شرقي تركيا حادث سيرٍ مروّع، حيث تدهورت حافلة نقلٍ كبيرة سقطت في بحيرة سد كاركايا، بعدما فقد السائق السيطرة عليها، رغم أنه حاول الابتعاد عن البحيرة، لكن محاولاته باءت بالفشل.

وأدى خروج تلك الحافلة عن السيطرة ووقوعها في البحيرة إلى إصابة 4 ركابٍ بجروحٍ طفيفة، وفق ما ذكرت وسائل إعلامٍ محلّية.

ومطلع شهر ديسمبر الماضي أصيب 33 شخصاً بجروح في حادثٍ مميت وقع في مدينة إسطنبول، بعدما اصطدمت حافلة نقلٍ داخلي بميترو، ما أدى لخروجه عن السكة، علاوة على اصطدام حافلة الركاب بعددٍ من السيارات وبحاجزٍ أمني في شارع رئيسي وسط المدينة.