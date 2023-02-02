حادث سطو جنوني.. اقتحم مركزا تجاريا شهيرا بسيارة مسروقة

تورطت سيدة كندية في عملية سطو خطيرة على مجمع تجاري شهير في ولاية أونتاريو، لكن دون معرفتها بذلك.

في التفاصيل نشرت تايلور آنا كوبينغر، المقيمة في محافظة كيبيك، إعلانا عبر "فيسبوك" لبيع سيارتها وهي من طراز "أودي إيه 4".

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وقالت في 29 يناير، إن رجلا جاء لتجربة السيارة قبل شرائها، مضيفة: "خرج بالسيارة مرتين.. في أول قيادة كل شيء كان طبيعيا، لكن عندما طلب تجربتها للمرة الثانية بدأ يقود بشكل خطير".

We’re going to call a flag on this one.



Early this morning a 2011 Black Audi A4 with Quebec licence plate X10 SNP smashed through Vaughan Mills. Two suspects committed a break and enter and fled.



If you have any information on this vehicle or the suspects, please call police. pic.twitter.com/m358aeD3G3 — York Regional Police (@YRP) February 1, 2023

وتابعت: "كان يقود السيارة بشكل خطير للغاية ولم أشعر بالأمان، وعندما خرجت من مقعد الراكب، انطلق بعيدا".

كما قالت: "حاولت الركض خلفه لكن دون جدوى. منذ تلك اللحظة لم أرَ سيارتي"، وفق ما نقله موقع "CP24" الكندي.

وفي وقت لاحق، قالت كوبينغر إن شرطة يورك الإقليمية أبلغتها أن سيارتها متورطة في عملية سطو بداخل مجمع تجاري على بعد أكثر من 550 كيلومترا من منزلها.

من جانبها، ذكرت الشرطة أن السيارة اقتحمت أبواب المجمع التجاري في أونتاريو خلال وقت مبكر من صباح الأربعاء قبل السطو على متجر إلكترونيات حيث كان المجمع مغلقا وخاليا من الناس.

سرعة عالية

وتظهر لقطات الكاميرات الأمنية من داخل المجمع التجاري "Vaughan Mills" أن سيارة اقتحمت الأبواب الزجاجية وسارت بشكل طبيعي بالداخل.

كما خرجت المركبة بذات الطريقة التي دخلت فيها المجمع، دون أن تكون هناك لقطات لجريمة السرقة داخل محل الإلكترونيات.

جريمة جريئة.. والبحث جار

من جانبه، وصف رئيس بلدية فوغان، ستيفن ديل دوكا، الحادث بأنه "مجنون". وقال الرقيب كلينت ويتني للصحفيين خارج المركز التجاري، الأربعاء، "إنها جريمة جريئة".

وأضاف أن الشرطة تبحث عن اثنين من المشتبه بهما على صلة بالحادث لكنهم لم يتمكنوا من تقديم أوصاف لهما، حيث كانا متنكرين بغطاء للرأس أثناء ارتكاب الجريمة.

وقال إن المشتبه بهم سرقوا "كمية من الأجهزة الإلكترونية" ويمكن أن يواجهوا تهما كبيرة فيما يتعلق بهذه السرقة.