طفل كويتي فقد وعيه فجأة.. والمفاجأة رصاصة في الرأس

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت خلال الساعات الماضية، حادثة إصابة طفل برصاصة طائشة في الرأس أثناء تواجده في حديقة منزله.
وكشف مصدر أمني لوسائل إعلام محلية أمس الأربعاء، أن الطفل البالغ 3 سنوات تعرض إلى إصابة في الرأس برصاصة، يعتقد أنها صادرة من قبل إحدى قاعات الأفراع في محافظة الجهراء.
فيديو/ جراح المخ والأعصاب الدكتور حمد جبر العنزي والذي أخرج «الطلقة النارية» من رأس الطفل الذي يبلغ من العمر 3 سنوات يوجه رسالة إلى الجميع.— المجلس (@Almajlliss) February 1, 2023
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وأوضح أن الطفل نقل إلى عناية مستشفى الجهراء وتم إجراء عملية مستعجلة له.
الرصاصة استقرت في قاع الجمجمة
بدوره، كشف جراح المخ والأعصاب الدكتور حمد جبر العنزي أن الرصاصة دخلت من جهة يمين الرأس واستقرت في قاع الجمجمة.
وأضاف أنه حوّل المريض إلى العمليات وأزال الفريق الطبي الرصاصة، وتم توقيف النزيف الموجود.
فيما رجح أن تؤدي الإصابة إلى إعاقة محتملة في المستقبل.
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