بعد تجربة السجن.. "أشهر مؤثرة" بالجزائر تفاجئ متابعيها بأغنية مليونية

عقب انتظار طويل من جمهورها، وتساؤلات حول مصيرها، عادت "المؤثرة" والفنانة الجزائرية الشابة نوميديا لزول بقوة على صفحتها بانستغرام التي تملك فيها 6.6 مليون متابع بالتزامن مع إطلاق أغنيتها الجديدة.

أطلقت نوميديا لزول أغنيتها الجديدة، مساء الخميس، على قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب.

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وتفاعل الجميع مع الأغنية الجديدة لنوميديا، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب.

وأعجب كثيرون بأداء الفنانة وعودتها القوية بأغنية "في لامان"، وينتظر أن تعرف نجاحا كبيرا على غرار أغنيتها الأخيرة "Bébé d’amour".

وتخطت الأغنية المليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها على موقع يوتيوب.

وتلقت الفنانة العديد من التعاليق من زملائها الفنانين الذين رحبوا بعودتها، وكذا جمهورها الذي سعد بعودتها مجددا للساحة الفنية.

وغادرت نوميديا لزول، سجن القليعة، شهر أغسطس الماضي، بعدما قضت فيه عدة أشهر بسبب اتهامها في قضية النصب على الطلبة والتي أحدثت جدلا كبيرا.

وخرجت نوميديا من السجن، بعدما استفادت من البراءة من كافة التهم الموجهة إليها.

وتصدرت قضية الاحتيال التي تعرض لها مجموعة من الطلبة الجزائريين من قبل شركة وهمية نصبت عليهم، ودفعوا لها أموالا طائلة من أجل السفر والدراسة في تركيا وأوكرانيا، تصدرت المشهد الإعلامي الجزائري السنة الماضية، كما باتت حديث شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة أن مؤثرين وجدوا أنفسهم متورطين بشكل أو بآخر.

وتعتبر الشابة نوميديا لزول ظاهرة حقيقية في الجزائر، حيث يتابع حسابها على انستغرام أكثر من 6 ملايين متابع، مما يجعلها في صدارة الشخصيات الأكثر تأثيرا عبر مواقع التواصل بالجزائر.

وكانت بداية حكاية نوميديا مع الشهرة عند أول ظهور لها عبر الشاشة عام 2012 من خلال مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب "ألحان وشباب" عبر شاشة التلفزيون الجزائري العمومي، وهي في سن 16، حيث تميزت عن باقي المشاركين بروحها الخفيفة، ما لفت انتباه الشباب إليها وبأخص المراهقين.

وتحولت نوميديا لظاهرة حقيقية، استقطبت إليها أكثر من 6 ملايين متابع، تشاركهم يومياتها وقصصهم، وقد جعلت المتابعين لها جزءا من أسرتها، تطلق عليهم نوميديا لقب "مي بيبي دامور"، وهو اللقب الذي اشتهرت به في الفترة الأخيرة.