غفا سائق الحافلة لثوانٍ فكادت أن تحدث كارثة!

حادث سير كاد أن يؤدي لكارثة، شهدته وسط مدينة اسطنبول التركية التي تعد ثاني أكبر مدن البلاد، حيث غفا سائق حافلة أثناء قيادته، ما أدى لخروج الحافلة عن الطريق واصطدامها بموقفٍ لباصات النقل الداخلي دون أن يصطدم بالمارّة الذين كانوا ينتظرون توقّف حافلته.

وأظهر مقطع فيديو، سجّلته كاميرات المراقبة داخل الحافلة، محاولة السائق إعادة الحافلة إلى الطريق بعدما غفا لثوانٍ معدودة، وهو ما نجح فيه أخيراً بعدما ظهر الخوف والذعر على ركّاب الحافلة، وفق ما تبيّن في الفيديو الذي أعادت مواقع محلّية، منها موقع صحيفة "يني شفق"، وعدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي نشره.

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İstanbul Bahçelievler'de, İETT otobüsünün kaldırıma çıkıp durakta bekleyenlere çarptığı kazaya ilişkin, otobüsün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. — Yeni Şafak (@yenisafak) February 3, 2023

ورغم أن وسائل الإعلام التركية لم تذكر إصابة السائق أو الركّاب بجروح، لكن مصادرٍ تركية ذكرت لـ"العربية.نت" أن "راكبين على الأقل أصيبا بجروحٍ طفيفة بعدما اصطدموا بكراسي الحافلة إثر وقوف السائق بشكلٍ مفاجئ".

وقد أعاد نشر مقطع الفيديو، الذي وثّق خروج الحافلة عن طريقها، مسألة حوادث السير في تركيا إلى الواجهة مرةً أخرى، إذ طالب عدد من مستخدمي موقع "تويتر" في تركيا، السلطات بضرورة تشديد شروط الحصول على شهادات القيادة لقطع الطريق أمام السائقين الذين ليس لديهم خبرة في القيادة للعمل ضمن شركات النقل الداخلي.

ويعد هذا الحادث، واحد من بين عشرات حوادث السير التي شهدتها مدينة اسطنبول. كما يعد واحداً من بين مئات الحوادث التي شهدتها عموم الطرقات التركية منذ بداية الشهر الماضي.

وعادةً ما يتسبب سوء الأحوال الجوية كتساقط الثلوج وهطول الأمطار في فصل الشتاء، بحوادث سيرٍ مميتة في تركيا.

وتشهد تركيا سنوياً آلاف الحوادث المميتة تحصل أكثرها في مدينة إسطنبول، ثاني أكبر مدن البلاد وأكثرها ازدحاماً.

وقبل أكثر من أسبوع، شهدت ولاية ملاطية جنوب شرقي تركيا حادث سيرٍ مروّعا، حيث تدهورت حافلة نقلٍ كبيرة سقطت في بحيرة سد كاركايا، بعدما فقد السائق السيطرة عليها، رغم أنه حاول الابتعاد عن البحيرة، لكن محاولاته باءت بالفشل.

وأدى خروج تلك الحافلة عن السيطرة ووقوعها في البحيرة إلى إصابة 4 ركابٍ بجروحٍ طفيفة، وفق ما ذكرت وسائل إعلامٍ محلّية.

ومطلع شهر ديسمبر الماضي أصيب 33 شخصاً بجروح في حادثٍ مميت وقع في مدينة إسطنبول، بعدما اصطدمت حافلة نقلٍ داخلي بمترو، ما أدى لخروجه عن السكة، علاوة على اصطدام حافلة الركاب بعددٍ من السيارات وبحاجزٍ أمني في شارع رئيسي وسط المدينة.