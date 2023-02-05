فيديو يوثق تجمعاً لعشرات سيارات الدليفري.. وصاحب الطلب مفقود

انتشر مقطع فيديو لأحد العاملين في مطعم في ألمانيا على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يشرح ما حصل معه والعشرات غيره من "مزحة ثقيلة".

ووثق الشاب العربي "مقلباً" تعرض له مع عدد كبير من عمال خدمة توصيل الأطعمة خلال تجمعهم بالوقت نفسه أمام عنوان أحد المنازل في مدينة ألمانية ليتبين لهم جميعا أنه عنوان وهمي حدده شخص عند طلبه وجبات من عدة مطاعم في مدينة هامبورغ.

فيديو متداول.. شخص يطلب وجبة عشاء من 100 مطعم في مدينة #هامبورغ الالمانية .. وعند قدوم عمال التوصيل وجدوا أن العنوان وهمي ولا يوجد أي منزل في المنطقة والقصة مجرد مقلب من شخص يبدو أنه مريض نفسي!!! pic.twitter.com/wrvL78kAjS — R A B E B (@rubaagaa) February 5, 2023

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وقال الشاب إن شخصا مجهول الهوية ‏طلب من 100 مطعم وجبات عشاء، وأخبرهم أنه سيدفع لهم عند الوصول إلى المنزل، لكن عند قدوم عمال التوصيل لتسليم الوجبات تبين أن العنوان وهمي.

ويظهر في الفيديو توقف عدد من السيارات وسط الشارع لإيصال الطلبات لصاحبها، قبل أن يتبين أن الأخير قام بمقلب سخيف.

وأثار الفيديو تفاعلا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين تعجبوا من مثل هذا التصرف، متهمين من قام بالمزحة الثقيلة بأنه مريض نفسي يجب أن يتعالج.