صور وفيديوهات تظهر حجم الدمار الهائل في سوريا جراء زلزال تركيا

أظهرت مقاطع فيديو وصور من سوريا حجم الأضرار التي لحقت بالعديد من المدن جراء زلزال عنيف ضرب تركيا ووصلت ارتداداته الى دول الجوار.

وبينت المشاهد التي التقطها المسعفون ومواقع التواصل الاجتماع مبان مرت بأكملها، حاصدة المئات من الأرواح.

انتشال عالقين من تحت الأنقاض في منطقة #اعزاز بريف #حلب الشمالي بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر اليوم الاثنين 6 شباط وخلف عشرات القتلى ومئات المصابين والعالقين.#الخوذ_البيضاء

#زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/T5fluyJc8k — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 6, 2023

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وتسرع الجهات المعنية إغاثة العالقين تحت الأنقاض في سباق مع الزمن، في وقت تضرب المنطقة عواصف ثلجية وسط تدني شديد بالحرارة.

وفي آخر المعلومات، أعلنت الحكومة السورية وفاة 237 شخصا وإصابة 639 آخرين في البلاد جراء زلزال قوي وقع فجر اليوم الاثنين مركزه جنوب تركيا.

مدينة عفرين بريف حلب اثر الزلزال قبل قليل pic.twitter.com/Hw7AQ0IiN0 — أخبار سوريا الوطن Syrian 🇸🇾 (@SyriawatanNews) February 6, 2023

وقال معاون وزير الصحة أحمد ضميرية لقناة الإخبارية السورية إن معظم ضحايا الزلزال سقطوا في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.



وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أنه تم إرسال فريق طوارئ وعيادات متنقلة مجهزة من الإدارة المركزية في دمشق ومحافظات حمص وطرطوس إلى حلب واللاذقية.















دمار خلفه زلزال ضرب سوريا





وفي تركيا، قالت وكالة أنباء الأناضول إن ما لا يقل عن 76 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 440 آخرون جراء الزلزال الذي بلغت شدته 7.4 درجة وشعر به سكان عدة مناطق في الشرق الأوسط.

وضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.8 درجات جنوب شرقي تركيا وسوريا في ساعة مبكرة من فجر الاثنين، ما أدى إلى سقوط مبان ودفع السكان مذعورين إلى خارج منازلهم مذعورين وسط شتاء قارس.

انهيار تجمع سكني في مدينة سرمدا بريف إدلب بفعل الزلزال pic.twitter.com/mF1mPF7kcG — Halab Today TV قناة حلب اليوم (@HalabTodayTV) February 6, 2023

وكان مركز الزلزال، الذي شعر به سكان على مسافات بعيدة، شمال مدينة غازي عنتاب في منطقة تبعد 90 كيلومترا عن حدود سوريا.

على الجانب السوري من الحدود، ضرب الزلزال المناطق التي تسيطر عليها المعارضة والمكتظة بنحو 4 ملايين سوري نزحوا من مناطق أخرى من البلاد بسبب الحرب.

كما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 33 كيلومترا من غازي عنتاب التركية، وان مركزه كان على عمق 18 كيلومترا، وان هزة ارتدادية قوية بلغت شدتها 6.7 درجات وقعت بعد حوالي 10 دقائق من الزلزال الرئيسي.

وأوردت وسائل إعلام رسمية سورية نبأ انهيار بعض المباني في مدينتي حلب وحماة. كما اهتزت مبان في دمشق وخرج الكثيرون إلى الشوارع ذعرا.

كما شهر سكان لبنان بالزلزال الذي هز المباني لمدة 40 ثانية.

وغادر كثيرون من سكان بيروت منازلهم إلى الشوارع.

يشار الى ان تركيا تقع على خطوط صدع رئيسية وكثيرا ما تقع بها زلازل.وقتل نحو 18 الفا في زلازل قوية ضربت شمال غرب تركيا عام 1999.