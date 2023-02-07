مشهد يبكي الحجر من زلزال سوريا.. العناق الأخير بين أب وابنه

فجر الاثنين استيقظت كل من تركيا وسوريا على وقع زلزال عنيف بلغت قوته 7.8 درجات، تلاه بعد ساعات قليلة زلزال آخر بلغت قوته 7.5 درجات.
ووسط هذه المأساة، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصورة مؤثرة ومؤلمة، عنوانها "العناق الأخير".
العناق الأخير💔— 𝑹𝒊𝒚𝒂𝒅𝒉 𝒃𝒏✰★☠︎︎ (@bn_riyadh) February 6, 2023
أب يحتضن أبنه ويموتون معاً أثر الزلزال بمدينة #جنديرس بريف #حلب #زلزال_سوريا pic.twitter.com/leQX2W4bwY
فقد وثقت أباً يحتضن ابنه ويموتان سوياً في مدينة جنديرس بريف حلب تحت الأنقاض، في مشهد يبكي الحجر.
4,365 قتيلاً
يشار إلى أن الحصيلة الإجمالية لأعداد القتلى المؤكدين في جنوب شرقي تركيا وسوريا ارتفع إلى 4,365 جراء الزلزال الذي يعد الأقوى في المنطقة منذ نحو قرن.
ولا تكفّ الحصيلة عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير جداً من الأشخاص تحت أنقاض المباني التي انهارت.
أكبر بكثير
فيما توقعت منظمة الصحة العالمية أن تكون الحصيلة النهائية أكبر بكثير من الأرقام غير النهائية المعلنة.
وقالت مديرة الحالات الطارئة في المكتب الأوروبي للمنظمة كاثرين سمولوود لفرانس برس إن "هناك احتمال مستمر لانهيارات إضافية وغالباً ما نرى أرقاماً أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولية".
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