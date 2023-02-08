بثوان.. هكذا حوّل زلزال تركيا مبنى بطوابق لغبار منثور

وبينما تظنّ أنه خدعة بصرية أو حلم، تكشف لك الحقيقة المرّة، ليتبيّن أنها لحظة انهيار مبنى سكني على رؤوس ساكنيه في تركيا جراء الزلزال المدمر.

فقد أوضح مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، لحظة انهيار مبنى سكني شرق تركيا.

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وانهار البناء بلمح البصر، وتحوّل فجأة إلى رماد وغبار منثور وسط صريخ الناس.

فيما استطاع من كتب له عمر جديد النجاة في اللحظة الأخيرة.

سباق مع الزمن

يشار إلى أن فرق الإنقاذ باتت تسابق الزمن بحثاّ عن ناجين غداة الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 8000 شخص حتى الآن في تركيا وسوريا.

مشاهد متداولة للحظة انهيار بناية على رؤوس ساكنيها في #تركيا جراء الزلزال المدمر.. وبعضهم ينجو في الثواني الأخيرة #زلزال_تركيا #الحدث pic.twitter.com/PPnLgevGzw — ا لـحـدث (@AlHadath) February 7, 2023

وبلغت حتى الساعة، الحصيلة الرسمية غير النهائية للضحايا في تركيا 5894 والجرحى 31,777، وذلك بعدما ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، مدمّراً آلاف المباني، وخلف آلاف الجرحى والمشردين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع الأسوأ وتخشى أن تكون "الحصائل أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى" المنشورة.