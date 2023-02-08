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من آثار الزلزال في تركيا (رويترز)
زلزال تركيا

فيديو مرعب.. تركي يوثق انهيار منزل وهو بداخله

دبي - العربية.نت
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لحظات مرعبة عاشها ووثقها أحد متضرري الزلزال في تركيا عند انهيار مبنى سكني كان متواجداً بداخله، فجر الاثنين.

ويسمع في الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي صوت الرجل داخل منزل وهو يتحدث إلى الكاميرا بتوتر شديد.

ثم بثوان معدودة، يسمع صوت ارتطام شديد، وتختفي معالم المكان، وينتهي المشهد عند هذا الحد.

يشار إلى أن حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ارتفعت إلى 11709، الأربعاء، فيما ما زال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.

ففي أحدث حصيلة للضحايا، أعلن مسؤولون وعاملون طبيون، أن 8574 شخصاً قضوا في تركيا فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 3135 في سوريا، ما يرفع حصيلة القتلى الإجمالية إلى 11709.

بينما بلغ عدد الإصابات 50 ألفاً في تركيا، و5 آلاف بسوريا.

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