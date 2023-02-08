كلب بجوار طفل يده ممددة تحت الركام.. صورة تربك التواصل

وسط هول المآسي التي حلت منذ فجر الاثنين على سوريا وتركيا، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور توثق معاناة الناجين ومشاهد للعالقين تحت الأنقاض، أمواتاً وأحياء، جراء الزلزال المروع.

إلا أن هناك صورة لافتة أربكت مواقع التواصل حيث زعم أنها لكلب يجلس بجانب صاحبه العالق تحت أنقاض الزلزال في تركيا، ممسكاً بيده.

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وعلق ناشروها بالقول: "كلب يصرخ من أجل إنقاذ صاحبه من تحت الأنقاض في زلزال تركيا".

غير أن الادعاء خطأ، فالصورة المتداولة لم تُلتقط عقب الزلزال في تركيا، وفق فرانس برس.

عام 2018

فقد مكّن التفتيش عنها بواسطة محركات البحث من العثور عليها منشورة في موقع لتخزين الصور مع الإشارة إلى أنها التقطت سنة 2018.

ويمكن إيجاد الصورة نفسها منشورة على إنستغرام في حساب المصور الذي نشرها بتاريخ 18 أكتوبر 2018 ضمن ألبوم صور تظهر الكلب نفسه.

فيما لم يذكر ناشر الصورة ما إن كانت من حدث حقيقي أم مجرد لقطة تمثيلية، لكن نشرها قبل 6 سنوات ينفي أن يكون لها علاقة بالزلزال الأخير في تركيا.

مقتل أكثر من 7800

يشار إلى أن عمليات البحث عن ناجين تتواصل غداة الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 7800 شخص في تركيا وسوريا، بحسب أحدث حصيلة.

وقال مسؤولون ومسعفون إن 5894 شخصاً قتلوا في تركيا، و1932 في سوريا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7826 قتيلاً.

بينما تخشى منظمة الصحة العالمية أن تصل الحصيلة إلى 20 ألف قتيل.