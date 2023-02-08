"أنا عايش".. شاب سوري ينشر فيديو تحت الدمار بتركيا

لم يكن يعلم هذا الشاب الذي هرب من جحيم الحرب في بلاده أنه سيرى الموت بأم عينيه في تركيا.
هي حكاية فتى سورياً استسلم للموت ظناً منه أن رصيده في الحياة انتهى، فقام بتصوير مقطع فيديو من تحت الأنقاض بعد أن انهار المبنى الذي يأويه في مدينة هاتاي التركية إثر الزلزال المدمّر الذي وقع الاثنين الماضي.
أصوات استغاثة من حوله
وظهر الشاب في الفيديو يشرح أن شعوره لا يوصف، مؤكداً أن عائلته وعائلات أخرى كثيرة باتت تحت الأنقاض.
كما لفت إلى أنه يسمع من بين الركام أصوات أناس تستغيث جراء انهيار البناء.
استسلم للموت ظناً منه أن رصيده في الحياة انتهى.. مقطع فيديو متداول لشاب سوري وثق وجوده تحت الأنقاض في مدينة #هاتاي التركية #زلزال_سوريا #زلزال_تركيا #العربية pic.twitter.com/wD8mD9sVIg— العربية (@AlArabiya) February 7, 2023
سباق مع الزمن
يشار إلى أن فرق الإنقاذ باتت تسابق الزمن بحثاّ عن ناجين غداة الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 8000 شخص حتى الآن في تركيا وسوريا.
وبلغت حتى الساعة، الحصيلة الرسمية غير النهائية للضحايا في تركيا 5894 والجرحى 31,777، وذلك بعدما ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، مدمّراً آلاف المباني، وخلف آلاف الجرحى والمشردين.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع الأسوأ وتخشى أن تكون "الحصائل أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى" المنشورة.
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