"خلوني أحطهم جنب الصوبية".. فيديو يدمي القلب من سوريا

"خلوني أحطهم جنب الصوبية".. كلمات تدمي القلب عبرت عن وجع أب سوري فقد أطفاله في الزلزال المدمر، فجر الاثنين.

فقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الوالد المكلوم يرفض تقديم أطفاله المتوفين لرجال الإنقاذ من أجل دفنهم، ويطلب منهم أن يضعهم قرب المدفأة ويلفهم ببطانيات فوجوههم باردة جداً.

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ثم يتوجه لرجال الإغاثة قائلاً: "والله العظيم للفهم وإجي على بين ما تحفرولي القبر".

11709 قتلى

يشار إلى أن حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ارتفعت إلى 11709، الأربعاء، فيما ما زال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.

ففي أحدث حصيلة للضحايا، أعلن مسؤولون وعاملون طبيون، أن 8574 شخصاً قضوا في تركيا فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 3135 في سوريا، ما يرفع حصيلة القتلى الإجمالية إلى 11709.

بينما بلغ عدد الإصابات 50 ألفاً في تركيا، و5 آلاف بسوريا.

إلى ذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تتوقع الأسوأ، وتخشى أن تكون "الحصيلة أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى" المنشورة.