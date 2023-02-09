هل شعرت باقتراب الكارثة.. فيديو يرصد حركة غريبة للطيور قبيل زلزال تركيا

تداولت مقاطع فيديو على نطاق واسع حركة غريبة للطيور قيل إنها في تركيا، فجر الاثنين، قبيل وقوع الزلزال المدمر.

وفي أحد المشاهد كانت الطيور تحلق في سماء مدينة تركية بأعداد غير معهودة في هذا الوقت بالذات. وفي مشهد بدا غريبا، تجمعت عشرات الطيور بأعداد هائلة فوق أشجار عارية الأغصان.

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ويبدو أن الصوت والحركة الغريبين اللذين صدرا عن هذه الطيور هما ما لفت انتباه شخص فقام بتصويرها رغم أن الوقت كان في حدود الرابعة صباحا.

وكان من أوائل الحسابات التي نشرت الفيديو على "تويتر" حساب"OsintT"، يوم 6 فبراير أي في يوم وقوع الزلزال. وحصد الفيديو المنشور على هذا الموقع 5.7 مليون مشاهدة حتى مساء الأربعاء.

ولم يذكر الحساب مزيدا من التفاصيل باستثناء الإشارة إلى "الحركة الغريبة" للطيور قبيل وقوع الزلزال، فلم يذكر مثلا أين تم تصوير الفيديو، كما لم يتسن التحقق من صحته.

وشكك البعض في صحة الفيديو على اعتبار أنه لا توجد ثلوج في تركيا، لكن بالفعل تساقطت الثلوج على مناطق في البلاد.

وبعيدا عن هذا الجدل الذي كان هامشيا، ركزت التعليقات على قدرات الحيوانات التي تستطيع أن تعرف وقت حدوث الزلازل قبل البشر بكثير.

وفرضية أن الحيوانات تعرف قبل الإنسان وقوع الزلزال رافقت البشر منذ قديم الزمان، وهناك أبحاث معاصرة تدعم هذه النظرية.

وعلى سبيل المثال، أجريت دراسة في ألمانيا على سلوك الحيوانات قبل وقوع الزلازل، فخلصت إلى أن الحيوانات كانت أكثر نشاطا بنسبة 50 بالمئة قبيل وقوع الزلازل، بما يشير إلى أنها تشعر بالكارثة قبل حدوثها.

وارتفعت حصيلة الضحايا، مساء الأربعاء، لتصبح 15 ألف شخص في تركيا وسوريا، وسط تحذيرات رسمية من أن العدد سيرتفع.

وذكر مسؤولون وأطباء أن أكثر من 12.391 شخصاً قضوا في تركيا، و2662 في سوريا.

كما أصيب أكثر من 50 ألف شخص بجروح في تركيا، و5000 في سوريا.

يشار إلى أن الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، فجر الاثنين، بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، مدمّراً آلاف المباني، ومخلفاً آلاف الجرحى والمشردين والقتلى.