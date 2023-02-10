بلا تعليق.. كيف عبّر الفن الرقمي عن مأساة تركيا وسوريا؟
لليوم الخامس على الزلزال المدمر، تخطت حصيلة القتلى 22 ألف قتيل
نشر رسامون أتراك وأجانب لوحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن مواساتهم وتضامنهم مع ضحايا كارثة الزلازل التي ضربت جنوب تركيا وامتدت آثارها إلى سوريا، وفق ما نشره موقع "الأناضول".
ولليوم الخامس على الزلزال المدمر، تخطت حصيلة القتلى 22 ألف قتيل، فيما تخطى عدد المصابين نحو 80 ألف شخص إجمالا.
ومع مرور الساعات ودخول الكارثة يومها الخامس، تتلاشى الآمال في الوصول إلى أحياء تحت الأنقاض، خاصة في سوريا.
وخلّف الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين الماضي، أكثر من 22 ألف قتيل في البلدين، في حصيلة مؤقتة مرشحة للارتفاع.
ويرتفع عدد القتلى نتيجة الزلزال بوتيرة سريعة مع مرور الوقت وتواصل جهود البحث والإنقاذ في عدد من المدن التركية والسورية.
وكان الزلزال الذي يعد من أكثر الزلازل دموية في العالم منذ أكثر من عقد، دمر آلاف البنايات، ودفن أسرا بأكملها تحت الركام، وشرّد مئات الآالاف.
-
واشنطن ترفع العقوبات عن سوريا لمدة 6 أشهر على خلفية الزلزالالترخيص الأميركي الممنوح ينتهي في 8 أغسطس ويسمح بتحويل الأموال اقتصاد
-
بهذا العام.. زلزال دمر حلب السورية وقتل 230 ألفاًزلزال حلب عام 1138 صنف كواحد من أكثر الزلازل دموية بتاريخ الإنسانية وتسبب في مقتل 230 ألفاً الأخيرة
-
كم يمكننا البقاء أحياء تحت الأنقاض.. ومن هم الأكثر حظاً؟ خبراء يوضحونبعد مرور 5 أيام على وقوع الزلازل.. تكثر التساؤلات حول إمكانية العثور على ناجين علم