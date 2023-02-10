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(الأناضول) - رسوم تعبيرية عن الزلزال المدمر
زلزال تركيا

بلا تعليق.. كيف عبّر الفن الرقمي عن مأساة تركيا وسوريا؟

لليوم الخامس على الزلزال المدمر، تخطت حصيلة القتلى 22 ألف قتيل

العربية.نت
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نشر رسامون أتراك وأجانب لوحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن مواساتهم وتضامنهم مع ضحايا كارثة الزلازل التي ضربت جنوب تركيا وامتدت آثارها إلى سوريا، وفق ما نشره موقع "الأناضول".

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(الأناضول)
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(الأناضول)
(الأناضول)
(الأناضول)
(الأناضول)
(الأناضول)
(الأناضول)
(الأناضول)
(الأناضول)
(الأناضول)
(الأناضول)
(الأناضول)
(الأناضول)
(الأناضول)
(الأناضول)

ولليوم الخامس على الزلزال المدمر، تخطت حصيلة القتلى 22 ألف قتيل، فيما تخطى عدد المصابين نحو 80 ألف شخص إجمالا.

ومع مرور الساعات ودخول الكارثة يومها الخامس، تتلاشى الآمال في الوصول إلى أحياء تحت الأنقاض، خاصة في سوريا.

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وخلّف الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين الماضي، أكثر من 22 ألف قتيل في البلدين، في حصيلة مؤقتة مرشحة للارتفاع.

ويرتفع عدد القتلى نتيجة الزلزال بوتيرة سريعة مع مرور الوقت وتواصل جهود البحث والإنقاذ في عدد من المدن التركية والسورية.

وكان الزلزال الذي يعد من أكثر الزلازل دموية في العالم منذ أكثر من عقد، دمر آلاف البنايات، ودفن أسرا بأكملها تحت الركام، وشرّد مئات الآالاف.

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