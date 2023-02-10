السودان
شاهد.. سقوط مصعد بمريض في طريقه لإجراء عملية قلب مفتوح
المقطع أثار ردود فعل قوية، وفجّر موجة حزن وغضب عارم، بعد تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل في السودان
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انشغلت مواقع التواصل بالسودان طيلة الساعات الماضية، بمقطع فيديو تقشعر له الأبدان، يُظهر سقوط مصعد كهربائي على مريض في طريقه لإجراء عملية قلب مفتوح بمستشفى حكومي بالخرطوم بحري.
موجة حزن وغضب
المقطع المذكور أثار ردود فعل قوية، وفجّر موجة حزن وغضب عارم، بعد تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل بالسودان، وقالوا إنه تعبير صارخ على التردي المريع الذي وصلت إليه المؤسسات الصحية بالبلاد.
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المقطع القصير حصد متابعة عالية للغاية، وأظهر شخصاً يتحدث بنبرة غاضبة وهو يشير إلى شخص مُستلقٍ على نقالة، قائلاً إن هذا الشخص مريض كان في طريقه لإجراء عملية قلب مفتوح، لكن المصعد هوى عليه. وباءت كل محاولات إسكات صاحب الصوت الغاضب بالفشل.
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