هل تذكرون طفلة اللاذقية التي سحرت العالم؟ خبر سار عنها

عقب الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين، باتت رائحة الموت تفوح في كل مكان. فالقصص المأساوية لا تعد ولا تحصى. آلاف القتلى والجرحى، فضلاً عن فقدان الناس أحباءهم.

إلا أنه رغم هذه الفاجعة، فإن للفرح مكاناً أيضاً. فقد عادت الطفلة السورية "شغف"، التي سحرت قلوب الملايين عند إنقاذها من تحت الأنقاض مبتسمة، إلى الواجهة.

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"كلنا بصحة جيدة"

فقد اتضح أن طفلة اللاذقية، التي انتشرت صورتها كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي وقيل إنها فقدت والديها بالزلزال في سوريا، قد نجت معهما.

وصرح والدها لوسائل الإعلام: "كلنا بصحة جيدة وفي مأوى باللاذقية".

#TurkeySyriaEarthquake2023

The story of baby girl #Shaghaf who stole the hearts of millions 🧿♥️♥️♥️

It was spread that she was the only survivor of her family, but her father Samer Hadaba told the media:

We are all in good health and in a shelter in #Lattakia

/1 pic.twitter.com/Lj4oyx9GRI — Rula El Halabi (@Rulaelhalabi) February 11, 2023

30 ألف قتيل

يشار إلى أنه على الرغم من استمرار أعمال البحث عن ناجين تحت أنقاض الزلزال المدمر، فإن آمال العثور على ناجين بعد مرور 7 أيام على الكارثة بدأت تتقلص.

فيما ارتفع عدد الضحايا إلى ما يقارب 30 ألفاً، الأحد، وسط تحذيرات لمنظمة الصحة العالمية من خطر داهم يهدد أكثر من 5 ملايين شخص بسبب الزلزال.

يأتي ذلك بينما رجح نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أن يتجاوز عدد القتلى في البلدين الـ40 ألفاً.