"أي وحدة تمشي".. قيادي بالحشد يشعل غضباً بين السوريين

فيما لا يزال السوريون يلملمون جثث ضحاياهم الذين خطفهم الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي تركيا وشمال سوريا يوم الاثنين الماضي، تصدر اسم قيادي في الحشد الشعبي العراقي حديث العديد من السوريين على مواقع التواصل.
فقد أشعلت كلمات القيادي العراقي عبد العزيز المحمداوي، الملقب بـ "أبو فدك" أو "الخال" غضب الكثيرين على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.
المجاهد ابو فدك بحديثٍ مع ضابط سوري:— سيف الدين المهنا (@Saif_almuhana) February 11, 2023
أي وحدة عدكم متأخرة (فايتها القطار)
اعطونياها تمشي عدنا .ولا أعلم هل الخال
ذاهب لإغاثة ضحايا الزلزال ام لإغاثة النساء
اللاتي فاتهنَ القطار ، وماذا يريد بهن ياتُرى .! pic.twitter.com/p0uP6flXO4
تمشي عندنا
شعلة الغضب هذه أتت بعدما انتشرت مقاطع مصورة للمحمداوي خلال زيارته إلى حلب وهو يتحدث إلى ضابط تابع للنظام السوري، عن النساء.
إذ قال له بحسب ما ظهر في المقاطع المتداولة: "أي وحدة متأخرة أو فاتها القطار، اعزلها لنا"، مضيفا "تمشي عندنا".
وقد أثارت تلك الكلمات حفيظة العديد من السوريين الذين اعتبروا فيها إساءة إلى النساء في البلاد، والعراقيين على السواء.
بينما رأى عدد من المدافعين أنها "مجرد مزحة".. وذهب البعض الآخر إلى أبعد من ذلك، مرجحين أنه كان يقصد أمراً مختلفاً ولا علاقة للنساء بالموضوع.
أتى ذلك، بعد أن انتشرت فيديوهات أخرى للقيادي المذكور خلال لقائه رئيس النظام السوري بشار الأسد، الذي شكره على المساعدات التي قدمها العراق إلى المتضريين. كما شكر الحشد بوجه خاص قائلا "أنتم قدمتم دماء.."، في إشارة إلى الدعم الذي قدمته بعض الفصائل العراقية الموالية لإيران خلال سنوات الحرب السورية إلى قوات النظام.
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