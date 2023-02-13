انتشلوا ابن الـ8 بعد 155 ساعة.. ففاجأهم بطلب ولا أغرب

155 ساعة قضاها الطفل التركي، سميح إيج إينسيه، البالغ من العمر 8 سنوات تحت أنقاض منزله في منطقة نورداغي بمدينة غازي عنتاب جنوب تركيا، قبل أن تصل إليه أمس فرق الإنقاذ.
فقد أظهرت مقاطع مصورة عمال الإغاثة يحملون الطفل على سرير نقال، بعد أن تمكنوا من انتشاله من حطام منزله.
إلا أن الصغير فاجأهم بطلب ولا أغرب، إذ قال للمسعفين: "أحضروا لي الكثير من المشروبات والعصائر، والمثلجات أيضاً".
وقد نقل الطفل المصاب لاحقاً إلى المستشفى بسيارة الإسعاف، بحسب ما أفادت صحيفة "يني شفق" التركية .
وعلم أنه تم إخراج 6 أشخاص من حطام نفس المبنى قبل ذلك أيضاً.
يشار إلى أن الزلزال الذي ضرب البلاد بقوة 7,8 درجة على مقياس ريختر يوم الاثنين الماضي، حاصداً أكثر من 35 قتيلاً، حوّل غازي عنتاب إلى منطقة شبه مدمرة بالكامل، حيث تحولت المنازل برمتها إلى ركام، وتقطعت الطرقات، فيما حلت الخيام مكان الأبنية من أجل إيواء آلاف الناجين من الكارثة.
فيما تتوقع عدة منظمات وعلى رأسها الأمم المتحدة أن يتضاعف عدد الضحايا في الأيام المقبلة، لاسيما بعد رفع المزيد من الأنقاض.
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